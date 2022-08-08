«РТ-Техприемка» раскрыла актуальные вопросы импортозамещения в порошковой металлургии

Компания «РТ-Техприемка» приняла участие в заседании Комитета по металлургии и тяжелому машиностроению Союза машиностроителей России. В ЦНИИчермет им. И.П. Бардина эксперты отрасли обсудили перспективы производства порошковых материалов и изделий из них в условиях санкционных ограничений. Советник генерального директора АО «РТ-Техприемка» Карен Аракелян раскрыл актуальные вопросы импортозамещения в порошковой металлургии.

Участники заседания отметили, что сегодня всего несколько крупных предприятий занимаются производством металлических порошков по различным технологиям, конкурируя с импортной, преимущественно китайской, продукцией.

Карен Аракелян предложил осуществлять мониторинг спроса национальной экономики на порошковые материалы, а также оценить размер доли поставок такой продукции российскими предприятиями. Для повышения качества порошковых материалов эксперт выступил с инициативой внедрить систему оценки, проводимой независимыми инспекциями. Такие меры с использованием потенциала «РТ-Техприемки», по мнению спикера, смогут существенно повысить конкурентоспособность отечественных порошковых материалов.

«Для решения вопросов кадрового обеспечения необходимо рассмотреть соответствие имеющихся в отрасли профессиональных стандартов их отраслевой потребности. Результатом этой работы должен стать пересмотр действующих стандартов или же разработка новых», - подчеркнул советник генерального директора АО «РТ-Техприемка».

Эксперты отметили, что в условиях санкций важно решить ряд вопросов по развитию отечественной порошковой металлургии, прежде всего повысив качество выпускаемых порошков. Также предстоит реализовать тематические научные разработки, заняться обучением специалистов по порошковой металлургии и сформировать единую базы порошковых деталей.

По итогам заседания его участники приняли решение о создании профильного подкомитета для системной работы в области развития порошковой металлургии.

«РТ-Техприемка» – организация прямого управления Государственной корпорации Ростех. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг по контролю качества материалов и полуфабрикатов для авиационно-космической отрасли, гражданского и военного машиностроения. В регионах России расположено более 40 технических приемок. На базе компании созданы Центр компетенций системы управления качеством Госкорпорации Ростех и Центр «Ростех-сертификат», осуществляющий сертификацию систем менеджмента по российским и международным стандартам.

Госкорпорация Ростех — крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

Пресс-релиз АО "РТ-Техприемка"