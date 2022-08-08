На Донбассе обнаружены остатки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM

Источник изображения: topwar.ru

Украинские ВВС могут применять против российских систем ПВО американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radar Missile). Остатки одной из таких ракет были обнаружены на позициях союзных сил.

На российских интернет-ресурсах появился ряд фотографий, сделанных, как сообщается, где-то на позициях российских войск на Донбассе. Утверждается, что на снимках изображены остатки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM, которую якобы могли применить по российским системам ПВО украинские самолеты. В описании говорится, что принадлежность остатков именно к данному типу ракет выдала надпись на оставшемся целым куске хвостового оперения, один в один совпадающая с маркировкой этих ракет.

AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radar Missile) — высокоскоростная противорадиолокационная ракета, принятая на вооружение ВВС и ВМС США в 1983 году. Способна наводиться на высокочастотные РЛС, последние модификации предназначены для поражения РЛС со сменой рабочих частот. Ракета предназначена, естественно, для американских самолетов, плюс некоторых европейских, в частности Panavia Tornado. Информации о том, что ракета устанавливалась на истребители советского производства нет.

Источник изображения: topwar.ru

Фрагмент хвоста с маркировкой

В то же время данная ракета может использоваться и с импровизированных наземных установок, такое мнение высказал блог bmpd. Опыт создания таких установок имеется у Израиля, в 70-х годах они применяли противорадиолокационные ракеты AGM-78 Standard ARM с наземной платформы.

Официальной информации о том, что США или другая страна поставили на Украину AGM-88 HARM также не имеется, однако министр обороны Украины Резников неоднократно заявлял, что ожидает от Запада поставок такого рода ракет.