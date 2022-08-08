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На Украине впервые заметили авиационную ракету США

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AGM-88E
Противорадиолокационная ракета AGM-88E AARGM.
Источник изображения: defence.pk

На территории Украины впервые найдены обломки управляемого устройства — авиационной противорадиолокационной ракеты AGM-88 High-speed Anti-Radar Missile (HARM) американского производства, которая применяется для поражения радиолокационных систем (РЛС). Об этом сообщает «Военный обозреватель» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что это первое подтверждение применения подобных боеприпасов военными Украины. О передаче AGM-88 HARM ранее не было известно.

Ранее стало известно, что очередной пакет военной помощи со стороны США в адрес Украины в области безопасности станет одним из самых больших. Таким образом, объем запланированной к передаче техники оценивается в один миллиард долларов. Украине, как считается, должны передать боеприпасы для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, зенитный ракетный комплекс NASAMS, а также 50 бронетранспортеров M113.

В конце июля также глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес сообщил, что Британия передаст ВСУ новый большой пакет военной помощи, в который будут входить десятки артиллерийских единиц и сотни беспилотников. В списки военных поставок включены несколько радиолокационных систем (РЛС) контрбатарейной борьбы и 50 тысяч боеприпасов.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
M113 БТР
NASAMS
Проекты
БПЛА
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