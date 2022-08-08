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Военное обозрение

Швеция присоединяется к программе подготовки украинских военнослужащих

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Источник изображения: topwar.ru

Швеция присоединится к британской программе подготовки украинских военнослужащих, правительство страны приняло решение о направлении в Великобританию шведских военных инструкторов. Об этом говорится в пресс-релизе правительственной канцелярии.

"Прорывная" программа британской армии по обучению украинских военнослужащих набирает обороны, к британским инструкторам присоединились новозеландские, канадские и вот теперь шведские. Согласно опубликованной информации, шведские ВС направят на территорию Соединенного Королевства 120 военных инструкторов, которые займутся базовой военной подготовкой будущих украинских военных. По крайней мере так заявили в Стокгольме.

(...) Инициатива предложить украинским гражданам базовую военную подготовку исходит от Великобритании, которая пригласила внести свой вклад другие страны, входящие в возглавляемые Великобританией Объединенные экспедиционные силы (JEF), а также Канаду (...) Швеция будет способствовать обучению украинских солдат

- говорится в сообщении.

Шведские инструкторы начнут прибывать в Великобританию к 12 августа и будут оставаться там до 31 декабря этого года. 120 шведских военных будут разделены на две группы по 60 человек, которые будут менять друг друга. Сама программа подготовки украинских военных будет проходить в несколько этапов, всего через нее должны пройти 10 тысяч граждан Украины.

Ранее о присоединении к программе подготовки ВСУ заявили в Канаде, канадские инструкторы также отправились в Великобританию, которая становится главным полигоном для подготовки украинской армии вне территории Украины.

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Страны
Великобритания
Канада
Новая Зеландия
Украина
Швеция
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