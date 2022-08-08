"Калибр": российский "Томагавк" со скоростью 3 Маха

Крылатая ракета "Калибр" — рабочая лошадка российских войск. Хотя спецоперация на Украине в 2022 году не стала первым случаем их использования, она продемонстрировала важность этого ракетного семейства для российских вооруженных сил, пишет 19 Forty Five.

Разработка

Российская ракета 3М-14 "Калибр" (по классификации НАТО: SS-N-27 Sizzler или "Пекло") — одна из новейших крылатых ракет Москвы и, возможно, ближайший российский аналог американских "Томагавков" (Tomahawk). "Калибр" разрабатывался на протяжении нескольких десятилетий и был впервые представлен российской публике на авиасалоне МАКС в 1993 году, а зарубежной — на конференции в Малайзии в 1999 году.

Разработкой и производством "Калибра" занимается конструкторское бюро "Новатор" со штаб-квартирой в Екатеринбурге, которое входит в крупную государственную корпорацию по производству вооружений "Алмаз-Антей".

Сообщается, что Россия разрабатывает новую версию "Калибра" — "Калибр-М". Как утверждают российские источники, она отличается увеличенной дальностью полета и возможностью нести более тяжелые боеголовки.

Что такое "Калибр"?

Хотя оценки разнятся, "Калибр", судя по всему, способен донести боеголовку массой до 450 кг до цели на расстоянии от 1500 до 2500 километров.

Семейство ракет "Калибр" также насчитывает противокорабельный и противолодочный варианты, а наиболее известная его разновидность — крылатая ракета для поражения сухопутных целей, широко применявшаяся на территории Украины. Этот вариант использует инерциальное и спутниковое наведение для поражения своих целей.

Ракета длиной 6 метров развивает скорость до 3 Мах.

На данный момент все "Калибры" предназначены для запуска с моря, будь то с надводных кораблей или подводных лодок.

Причем запуск может осуществляться как с военных кораблей, доставшихся в наследство от Советского Союза, так и с платформ, разработанных после его распада.

Все варианты "Калибра" запускаются из одной и той же артиллерийской ствольной системы вертикального пуска, что придает оружию гибкости.

История применения

Первое боевое применение "Калибров" зафиксировано в октябре 2015 года, когда боевые корабли ВМФ России из Каспийского моря выпустили 23 ракеты по целям в Сирии. По словам главы Объединенного командования ВС США в зоне Северной Америки Уильяма Гортни (William Gortney) Россия лишь заявила о своей способности наносить удары "Калибрами", поскольку никакой оперативной необходимости их применения на тот момент не было.

Во время российской спецоперации удары "Калибрами" по территории Украины (в основном по стационарным сухопутным целям) наносятся с группировки подлодок класса Kilo (собирательное обозначение НАТО для двух проектов российских подводных лодок: 877 "Палтус" и 636 "Варшавянка"). Кроме того, запускать "Калибры" могут фрегаты класса "Адмирал Григорович", корветы типа "Буян-М" и патрульные корабли проекта 22160 — и, вероятно, так и делали.

В первые часы и дни конфликта Россия использовала крылатые ракеты "Калибр" для нанесения ударов по ключевым целям — пунктам управления и контроля, авиабазам и батареям ПВО по всей Украине.

В результате широкого применения крылатых ракет "Калибр" и других высокоточных боеприпасов на первых этапах конфликта их запасы были истощены в течение нескольких месяцев.

Однако целями "Калибров" стали не только военные позиции. 23 июля состоялся удар по портовой инфраструктуре Одессы (всего через день после того, как было достигнуто соглашение об облегчении экспорта украинского зерна). Кроме того, удар по Дому офицеров в Виннице нанес ущерб гражданской инфраструктуре и привел к гибели мирных жителей.

Россия применяет "Калибры" для нанесения приоритетных ударов, и это практически гарантирует, что семейство этих ракет будет использоваться еще какое-то время.

Уэсли Калп — научный сотрудник Центра изучения президентства и Конгресса. Регулярно пишет о российской и евразийской политике и национальной безопасности, публикуется в The Hill и Diplomatic Courier