СЖР: журналистам из РФ в горячих точках должны помогать все уполномоченные организации

Только плотное взаимодействие всех структур поможет уберечь журналистов от возможных провокаций, сообщил секретарь союза Тимур Шафир

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Российским журналистам, которые отправляются в горячие точки, зоны конфликтов или недружественные РФ страны в рамках командировок, должна быть оказана поддержка со стороны Министерства иностранных дел РФ, Союза журналистов России (СЖР) и других уполномоченных организаций. Только плотное взаимодействие всех структур поможет уберечь журналистов от возможных провокаций, сообщил ТАСС в воскресенье секретарь СЖР Тимур Шафир, который также возглавляет его международный отдел.

Ранее журналистка газеты "Комсомольская правда" Дарья Асламова была задержана в Косове. Об инциденте объявил ночью в воскресенье глава МВД Косова Джелаль Свечлия. По его словам, Асламову заподозрили в шпионаже с целью дестабилизации обстановки на фоне очередного обострения ситуации в Косове. Позже россиянку отпустили, она находится на связи с посольством РФ в Сербии.

"Сейчас наши коллеги, выезжающие в сложные и опасные командировки, могут столкнуться с большим количеством сложностей и провокаций, чем раньше, - сказал Шафир. - Вопрос безопасности журналистов - это не только вопрос их личных действий, действий редакции, но и совокупных действий МИД, Союза журналистов, а также всех прочих организаций, которым небезразлична их судьба. Чем крепче мы будем держаться друг друга и плотнее взаимодействовать, чем внимательнее будем относиться к поездке каждого из наших коллег, тем лучше мы сможем обеспечить их безопасность".

По словам Шафира, стандартными рекомендациями для таких командировок являются предварительная подготовка всех необходимых документов, наличие двух телефонов с разными сим-картами, отправка данных о перемещениях в МИД, а также коллегам и близким.

"Еще год назад мы могли бы достаточно спокойно и системно перечислять все эти важные вещи. Но с недавних пор отношение к российским журналистам окончательно изменилось, перешло в категорию отношений, которые не регулируются ни этическими, ни юридическими, ни законодательными нормами. Российский журналист, выезжающий в горячую точку, в страну, которая имеет напряженные отношения с РФ, может предусмотреть все, кроме того, что местные власти в какой-то момент захотят использовать его в качестве заложника, задержать, использовать в своих целях, несмотря на все его права и международные хартии", - заключил он.

Вечером 31 июля полиция непризнанного образования закрыла КПП на административной линии с Сербией, намереваясь с понедельника ввести запрет на сербские документы. В ответ сербы из северной части Косова вышли на демонстрации и перекрыли основные магистрали. К мосту через реку Ибар, соединяющему север и юг Косовска-Митровицы, были стянуты полицейские и служащие Международных сил безопасности в Косове, действующих под эгидой НАТО. Результатом международных усилий стало решение Приштины отложить процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября.