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ТАСС

Основатель Pink Floyd обвинил Байдена в разжигании конфликта на Украине

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Роджер Уотерс
Роджер Уотерс.
Источник изображения: AP Photo/Silvia Izquierdo

Роджер Уотерс на концертах в ходе своего турне This Is Not a Drill демонстрирует фотографию президента США среди изображений "военных преступников"

ТАСС, 7 августа. Основатель британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что президент США Джо Байден совершает преступление, разжигая конфликт на Украине.

Такое мнение музыкант выразил в субботу во время интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос ведущего, почему среди фотографий "военных преступников", которые Уотерс демонстрирует на концертах в ходе своего текущего турне This Is Not a Drill, есть фотография президента США Джо Байдена.

"Президент Байден? Во-первых, он подливает масло в огонь [конфликта] на Украине, это серьезное преступление. Почему США не призовут президента [Украины Владимира] Зеленского сесть за стол переговоров, чтобы положить конец этой ужасной, чудовищной войне?" - сказал он.

По мнению исполнителя, текущий конфликт является реакцией России на продвижение НАТО к ее границам.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ и увеличили поставки вооружений украинским властям. 

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