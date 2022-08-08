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ТАСС

Медведев приветствовал слова основателя Pink Floyd о роли США в конфликте на Украине

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Д.Медведев
Д.Медведев.
Источник изображения: militarynews.ru

Зампред Совета безопасности РФ заявил, что специальная военная операция России на Украине является ответом на расширение НАТО

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал высказывание основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса о роли НАТО и США в конфликте на Украине свидетельством наличия на Западе адекватных людей.

"Роджер Уотерс, один из основателей Pink Floyd, считает, что [президент США Джо] Байден "разжег огонь" на Украине. А специальная военная операция России на Украине - это наш ответ на расширение НАТО. Есть еще адекватные люди и на Западе. Pink Floyd forever!" - написал Медведев в воскресенье на своей странице во "ВКонтакте".

Свой пост он сопроводил аудиотреком концертного исполнения Уотерсом одного из хитов Pink Floyd - песни Wish You Were Here.

Ранее Уотерс в интервью телеканалу CNN заявил, что Байден подливает масло в огонь конфликта на Украине и что это серьезное преступление. По мнению музыканта, США стоит призвать президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров, а текущий конфликт является реакцией России на продвижение НАТО к ее границам. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
NATO
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