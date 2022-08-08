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РИА Новости

США пообещали Филиппинам помощь на фоне обострения вокруг Тайваня

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Солдаты армии США во время совместных учений по принудительному вторжению на базе ВВС Поуп в Северной Каролине
Солдаты армии США во время совместных учений по принудительному вторжению на базе ВВС Поуп в Северной Каролине.
Источник изображения: CC BY 2.0 / The U.S. Army/SSgt. Angelita Lawrence / Joint forcible entry exercise

МОСКВА, 7 августа/ Радио Sputnik. США пообещали "защитить" Филиппины в случае нападения на страну в Южно-Китайском море, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Он отметил, что Вашингтон привержен договору с Манилой о взаимной обороне.

"Вооруженное нападение на филиппинские вооруженные силы, государственные суда и самолеты вызовет взаимные оборонительные обязательства США по этому договору. Филиппины – незаменимый друг, партнер и союзник Соединенных Штатов", – цитирует Блинкена CNN.

Заявление глава Госдепа сделал на фоне напряженности между США и Китаем из-за визита на Тайвань спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси.

Ранее радио Sputnik сообщило, что на Тайвань прибыла вторая после конгрессменов США иностранная делегация.

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Страны
Китай
США
Тайвань
Филиппины
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