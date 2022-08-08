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РИА Новости

ВС России уничтожили на Украине арсенал с 45 тысячами тонн боеприпасов НАТО

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Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У".
Источник изображения: © РИА Новости

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В Николаевской области российские войска уничтожили арсенал с 45 тысячами тонн боеприпасов, поставленных украинской армии странами НАТО, сообщило министерство обороны России.

"Уничтожен арсенал в районе Вознесенска, на котором было складировано 45 тысяч тонн боеприпасов, недавно поставленных ВСУ странами НАТО", — говорится в заявлении.

Кроме того, российская армия поразила три пункта управления, в том числе батальон 66-й украинской механизированной бригады в районе поселка Очеретино, батальон 109-й бригады территориальной обороны в районе Берестки в ДНР, а также живую силу и военную технику украинской армии в 173 районах.

Недалеко от города Часов Яр российские военные уничтожили пусковую установку ЗРК "Бук-М1" и пять складов боеприпасов, один из которых был оборудован в цехе "Свято-Ильинского машиностроительного завода" рядом с селом Дачное.

В ведомстве также отметили, что российская авиация ликвидировала до 130 военнослужащих и восьми единиц автомобильной и бронетанковой техники ВСУ в Артемовске.

Помимо этого российские войска в ходе контрбатарейной борьбы подавили четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град", два взвода орудий "Мста-Б" и взвод "Гиацинт-Б" в Донецкой Народной Республике.

В Харькове ВКС России нанесли удары по территории ТЭЦ-3 и Карповского сада, в результате чего удалось ликвидировать более ста националистов.

Также за прошедшие сутки российские системы ПВО сбили восемь украинских беспилотников.

Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 263 самолета, 145 вертолетов, 1701 беспилотный летательный аппарат, 362 зенитных ракетных комплекса, добавили в Минобороны.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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