В Сети появилось видео уничтожения украинских танков артиллеристами 10-й бригады ЛНР

Источник изображения: topwar.ru

Наступление союзных сил на Донецком направлении продолжается, штурмовые группы российских войск и НМ республик при поддержке артиллерии выбивают украинских националистов с позиций. Одновременно ствольная и реактивная артиллерия работает в глубину обороны украинской группировки, уничтожая бронетехнику и военную инфраструктуру ВСУ.

Интересное видео работы артиллерии появилось на российских ресурсах. В ролике, который был снят разведывательным беспилотником, показано уничтожение трех украинских танков, замаскированных в районе частного дома. К сожалению автор не указал район, где все произошло, но зато известно, что прекрасную работу показали артиллеристы 10-й артиллерийской бригады 2-го армейского корпуса ЛНР.

Как видно по кадрам, ВСУ замаскировали три танка в районе какого-то дома, загнав их под расположенные рядом деревья. Однако такая маскировка не сработала, российский беспилотник обнаружил цели, передал их координаты, после чего по ним уже и отработали республиканские артиллеристы. Красивый результат меткой стрельбы - сначала загоревшиеся, а затем взорвавшиеся три украинских танка. Взрыв боекомплекта виден хорошо.

На некоторых российских интернет-ресурсах, где обсуждалось это видео, уже заявили, что в ближайшее время оно будет подано украинцами как "уничтожение российских танков" "доблестными" воинами ВСУ. Как отмечается, в Киеве любителей выдать российский ролик за украинский очень много. Если уж Зеленский и его офис врут в наглую, то украинским пользователям тем более можно.