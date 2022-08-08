Войти
Военное обозрение

В Сети появилось видео уничтожения украинских танков артиллеристами 10-й бригады ЛНР

297
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Наступление союзных сил на Донецком направлении продолжается, штурмовые группы российских войск и НМ республик при поддержке артиллерии выбивают украинских националистов с позиций. Одновременно ствольная и реактивная артиллерия работает в глубину обороны украинской группировки, уничтожая бронетехнику и военную инфраструктуру ВСУ.

Интересное видео работы артиллерии появилось на российских ресурсах. В ролике, который был снят разведывательным беспилотником, показано уничтожение трех украинских танков, замаскированных в районе частного дома. К сожалению автор не указал район, где все произошло, но зато известно, что прекрасную работу показали артиллеристы 10-й артиллерийской бригады 2-го армейского корпуса ЛНР.

Как видно по кадрам, ВСУ замаскировали три танка в районе какого-то дома, загнав их под расположенные рядом деревья. Однако такая маскировка не сработала, российский беспилотник обнаружил цели, передал их координаты, после чего по ним уже и отработали республиканские артиллеристы. Красивый результат меткой стрельбы - сначала загоревшиеся, а затем взорвавшиеся три украинских танка. Взрыв боекомплекта виден хорошо.

На некоторых российских интернет-ресурсах, где обсуждалось это видео, уже заявили, что в ближайшее время оно будет подано украинцами как "уничтожение российских танков" "доблестными" воинами ВСУ. Как отмечается, в Киеве любителей выдать российский ролик за украинский очень много. Если уж Зеленский и его офис врут в наглую, то украинским пользователям тем более можно.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
БПЛА
Похожие новости
11.04.2022
Оценка ВСУ и Военно-​Политической обстановки на территории современной Украины
26.08.2021
"Танки больше не нужны". Киев придумал, как завоевать Донбасс
09.08.2021
Россия получила «видящий» F-35 радар
17.02.2020
Итоги деятельности Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в 2019 году и перспективы
29.10.2018
Отцы "Арматы". Экспериментальные танки, ставшие основой для Т-14
09.06.2016
Как «Армата» повлияла на танковое перевооружение в мире
28.07.2014
Авиасалон в Farnborough: боевые крылья мира XXI века
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.08 05:47
  • 1
«Если начнется война - Китай победит Тайвань. Потери будут огромными»
  • 08.08 04:55
  • 82
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 08.08 04:17
  • 29990
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.08 02:00
  • 2
Секретный резерв для российского ВПК
  • 08.08 00:20
  • 18
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 07.08 22:55
  • 39
Борисов заявил о наличии у России почти всех типов БПЛА
  • 07.08 22:22
  • 1
Мирной Арктике пришел конец, и это хорошо
  • 07.08 16:26
  • 2
Ракета Atlas V с российским двигателем вывела на орбиту спутник Космических сил США
  • 07.08 13:38
  • 2
Замминистра обороны России Александр Фомин провел брифинг для иностранных военных атташе
  • 07.08 13:08
  • 2
В ЦАР ждут прибытия трех тысяч российских военных инструкторов
  • 06.08 00:55
  • 3
«Украина: гладиаторские бои»
  • 05.08 18:07
  • 1
Перед взятием Днепропетровска Россия освободит Кривой Рог
  • 05.08 17:50
  • 1
Итальянская компания разместила шеврон ЦПК на костюме для полета итальянца на SpaceShipTwo
  • 05.08 11:41
  • 2
"Алмаз-Антей" начал опытное производство многофункционального БПЛА
  • 05.08 03:27
  • 3
Новый БПЛА "Алмаз-Антея" поможет в спецоперации на Украине, заявил эксперт