Минобороны России показало захваченное на Украине оружие из Британии, США, Швеции и Польши

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео с очередной партией трофейного западного оружия, захваченного на украинских позициях в боях на изюмском направлении.

Среди трофеев — ручные противотанковые гранатометы производства Великобритании, США, Швеции и Польши, ракетные комплексы "Джавелин", "Карл Густав", РПГ-7 польского производства, а также станковые пулеметы и советское стрелковое оружие, в частности крупнокалиберные пулеметы ДШК.

"Была произведена разведка лесополосы, небольшого квадрата. И при обследовании местности был захвачен данный пулемет, который ставится на танки. Калибр 12,7 миллиметра, был направлен на наши позиции. Нашли данный пулемет на окраине опушки, был полностью снаряжен, и три полных короба бронебойных патронов 12,7 миллиметра. На одной из коробок были нарисованы череп и свастика", — рассказал один из бойцов об обстоятельствах захвата оружия.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.