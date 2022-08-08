Войти
РИА Новости

Минобороны показало трофейное оружие НАТО, захваченное под Харьковом

302
0
0

Минобороны России показало захваченное на Украине оружие из Британии, США, Швеции и Польши

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео с очередной партией трофейного западного оружия, захваченного на украинских позициях в боях на изюмском направлении.

Среди трофеев — ручные противотанковые гранатометы производства Великобритании, США, Швеции и Польши, ракетные комплексы "Джавелин", "Карл Густав", РПГ-7 польского производства, а также станковые пулеметы и советское стрелковое оружие, в частности крупнокалиберные пулеметы ДШК.

"Была произведена разведка лесополосы, небольшого квадрата. И при обследовании местности был захвачен данный пулемет, который ставится на танки. Калибр 12,7 миллиметра, был направлен на наши позиции. Нашли данный пулемет на окраине опушки, был полностью снаряжен, и три полных короба бронебойных патронов 12,7 миллиметра. На одной из коробок были нарисованы череп и свастика", — рассказал один из бойцов об обстоятельствах захвата оружия.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Польша
Россия
США
Украина
Швеция
Продукция
Carl Gustaf M4
РПГ-7
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Похожие новости
14.06.2022
НАТО спровоцировала Путина на спецоперацию, а заплатит за это Украина
17.11.2021
Кулеба: Россия хочет «разрушить» Европу мигрантами в Беларуси и военным усилением на Украине (Daily Mirror, Великобритания)
11.05.2021
Страх перед Россией ввергает Эстонию в большие расходы
19.04.2021
Defence 24 (Польша): кто заинтересован в ослаблении позиции Польши?
28.09.2020
Foreign Policy (США): почему Европа побеждает
11.07.2016
"При атаке на Прибалтику Швеция окажется втянута в конфликт" (Dagens Nyheter, Швеция)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.08 05:47
  • 1
«Если начнется война - Китай победит Тайвань. Потери будут огромными»
  • 08.08 04:55
  • 82
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 08.08 04:17
  • 29990
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.08 02:00
  • 2
Секретный резерв для российского ВПК
  • 08.08 00:20
  • 18
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 07.08 22:55
  • 39
Борисов заявил о наличии у России почти всех типов БПЛА
  • 07.08 22:22
  • 1
Мирной Арктике пришел конец, и это хорошо
  • 07.08 16:26
  • 2
Ракета Atlas V с российским двигателем вывела на орбиту спутник Космических сил США
  • 07.08 13:38
  • 2
Замминистра обороны России Александр Фомин провел брифинг для иностранных военных атташе
  • 07.08 13:08
  • 2
В ЦАР ждут прибытия трех тысяч российских военных инструкторов
  • 06.08 00:55
  • 3
«Украина: гладиаторские бои»
  • 05.08 18:07
  • 1
Перед взятием Днепропетровска Россия освободит Кривой Рог
  • 05.08 17:50
  • 1
Итальянская компания разместила шеврон ЦПК на костюме для полета итальянца на SpaceShipTwo
  • 05.08 11:41
  • 2
"Алмаз-Антей" начал опытное производство многофункционального БПЛА
  • 05.08 03:27
  • 3
Новый БПЛА "Алмаз-Антея" поможет в спецоперации на Украине, заявил эксперт