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Военное обозрение

США и Польша обсудили ход российской спецоперации на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

На фоне как-то притихшей в последнее время Европы, США и Польша являются самыми активными сторонниками Украины, где Вашингтон выступает в качестве "спонсора", а Варшава - логистического хаба, распределяющего всю поступающую для Киева военную помощь. И США и Польша весьма активно наблюдают за развитием специальной военной операции российской армии и постоянно обмениваются информацией.

В минувшую субботу американцы и поляки в очередной раз провели обсуждение российской СВО и перспективы ВСУ в складывающейся обстановке. Со стороны Пентагона в разговоре участвовал председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли, а со стороны Министерства национальной обороны Польши первый замначальника Генштаба ВС Польши Тадеуш Микутель. В официальном сообщении Пентагона данный телефонный разговор был назван "обсуждением российского вторжения".

Как отметили в США, именно Польша, по мнению Вашингтона, является лидером по сдерживанию "агрессии России", поэтому американцы предпочитают обсуждать дальнейшие действия именно с Варшавой, а не с Берлином или Парижем, например. О чем договорились американцы и поляки не сообщается, в официальной версии ничего нет, а хотелось бы послушать.

Польша является лидером в деятельности НАТО, нацеленной на оборону и сдерживание в регионе Балтийского моря и Восточной Европы. США и Польша продолжают поддерживать прочные отношения в области обороны и сотрудничать по широкому ряду программ

- говорится в сообщении Минобороны США.

Между тем некоторые украинские ресурсы продолжают утверждать, что Варшава по-прежнему вынашивает планы по захвату части территории Западной Украины, несмотря на то, что власти страны уже от всего открестились. Как ранее сообщалось, полякам нужно только разрешение американцев и 5 статья НАТО, чтобы прикрыться от России. В то же время некоторые эксперты заявляют, что в случае вступления Польша в конфликт, она может потерять честь территорий, в частности те, которые получила по итогам Второй мировой войны.

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Страны
Германия
Польша
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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