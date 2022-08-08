Лидеры ЕС сбиты с толку из-за позиции премьера Венгрии по России

Троянский конь Путина в Евросоюзе

Лидеры стран Евросоюза оказались сбиты с толку из-за позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к России, пишет Foreign Policy. На прошлой неделе 27 членов ЕС согласились добровольно сократить потребление газа на 15%. Единственным противником, разумеется, стал Орбан — он сказал, что это "еще один шаг к военной экономике".

Аманда Коукли (Amanda Coakley)

Что бы Москва ни делала, венгерский премьер неизменно льет воду на мельницу Кремля.

Будапешт, Венгрия — После того, как венгерский премьер Виктор Орбан в своем ежегодном обращении к этническим венграм Румынии 23 июля разразился расистской тирадой о том, что его сторонники якобы не хотят превращаться в "смешанную расу", международное сообщество в ужасе отшатнулось от такой ненависти из уст лидера страны члена НАТО и Европейского Союза. Давняя советница Орбана Жужа Хегедюш (Zsuzsa Hegedüs) даже подала в отставку, назвав речь "чисто нацистским текстом, достойным Йозефа Геббельса".

Зато многие другие в Венгрии ничуть не удивились. Вернувшись к власти в 2010 году с подавляющим большинством в две трети голосов, Орбан старательно рушит венгерскую демократию и регулярно отпускает подобные заявления в оправдание своей дискриминационной политики против мигрантов и меньшинств. Единственная разница на сей раз в том, что маска слетела полностью, и ультраправые замашки Орбана увидел весь мир.

Еще больший повод для беспокойства — это что Венгрия продолжает лить воду на мельницу Москвы. На прошлой неделе 27 членов ЕС согласились добровольно сократить потребление газа на 15%. Единственным противником, разумеется, стал Орбан — он сказал, что это "еще один шаг к военной экономике".

На той же неделе, когда прозвучала пресловутая речь в стиле Геббельса, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл с неожиданным визитом в Москву. Этот шаг нарушил стройные ряды западных партнеров и прочно закрепил за Венгрией место единственного союзника России в Европейском Союзе. Сийярто приехал в Москву выпрашивать побольше газа и позировал рядом со своим сияющим от удовольствия коллегой Сергеем Лавровым. "В сложившейся международной ситуации для нас самое главное — обеспечить энергетическую безопасность Венгрии", — сказал он после полуторачасовой встречи с Лавровым.

С первых часов российской спецоперации на Украине в конце февраля Будапешт воздерживается от прямой критики Кремля, хотя и осудил военные действия Москвы, унесшую жизни минимум 10 тысяч человек. При этом Орбан и его партия "Фидес", как и прежде после аннексии Крыма в 2014 году, неизменно противятся санкциям против российской энергетики. В мае Орбан затормозил шестой пакет санкций ЕС, пока не выторговал себе освобождение от запрета на трубопроводный импорт российской нефти для удовлетворения венгерских нужд. В июле он продолжил ставить подножки.

В очередной раз лидеры Европейского союза и внешнеполитические аналитики задались вопросом, чем же объясняется почти навязчивое желание Будапешта подчиняться Кремлю, даже когда российские снаряды сыплются на мирных украинцев. Ответ — молекулы и модели.

"За "российской" политикой Венгрии стоят мотивы объективные и субъективные, — объяснил Андраш Рац (András Rácz) из Немецкого совета по международным отношениям. — Все начинается с объективных, и важнейшие из них связаны с энергией. Отчасти это наследие коммунистических времен — в основном поставки нефти и газа. Среди субъективных мотивов следует упомянуть восхищение Россией как нелиберальным государством. Когда Орбан объявил Венгрию нелиберальной демократией в 2014 году, Россия была упомянута как образец".

Венгрия получает из России почти 80% природного газа и 65% нефти, поэтому у Будапешта есть повод понервничать насчет поставок, но Орбан годами наращивал зависимость от российских энергоносителей — хотя еще в 2018 году пообещал "отвыкать" от российского газа. В 2014 году Будапешт заключил спорную сделку с Москвой о расширении АЭС "Пакш" — сделка окутана тайной, и никакого тендера не проводилось.

Похоже, орбановские заигрывания продиктованы желанием защитить венгерские активы в России — особенно те, что связаны с ведущей нефтегазовой компанией страны MOL Group и банком OTP (обоими управляют богатые венгры, симпатизирующие "Фидес"). Когда французский производитель Renault ушел из России, ему пришлось продать свою долю в российской автомобильной компании за символический бесценок в 1 рубль.

"Защита группы MOL имеет ключевое значение, — сказал Рач. — Посмотрите, что произошло с Renault в начале этого года. Орбан этого не допустит".

Однако столь ярым поклонником Москвы Орбан был далеко не всегда. Еще в оппозиции Орбан, наоборот, резко ее критиковал. В 2007 году он заявил, что "нефть может идти с Востока, но свобода — всегда с Запада". Когда в следующем году разразилась российско-грузинская война, Орбан тут же осудил Россию и предостерег от чрезмерной зависимости от ее энергоресурсов. Однако в 2009 году тон Орбана начал меняться, и окончательно изменился после победы на выборах 2010 года. По словам Жужанны Селени (Zsuzsanna Szelenyi), члена "Фидес" до 1994 года, игру Орбана с Россией разгадать трудно.

"Он отплясывает этакую чечетку: хочет разом воспользоваться положением Венгрии в ЕС и наладить отношения с восточными державами, особенно с Россией. Он всегда говорил, что это всего лишь деловые отношения, но Путин держит его на поводке и не дает уйти", — считает она.

Тем временем Орбан ударил и по ЕС: свернул независимые суды, сделал нормой подтасовки на выборах и прогневал Брюссель. Но урезать содержание Будапешта лидеры ЕС никак не решаются — даже при том, как дерзко он подрывает верховенство закона, основополагающую ценность альянса.

Хотя в Европе Орбан лишился друзей, за океаном республиканцы выстраиваются в очередь, чтобы послушать его нелиберальные речи. В прошлом году ведущий Fox News Такер Карлсон вел эфир из Будапешта, а бывший вице-президент США Майк Пенс выступил на демографической конференции Орбана в сентябре. В четверг Орбан выйдет на сцену Консервативной конференции политических действий в Далласе вместе с близким другом, бывшим президентом США Дональдом Трампом. В речи под названием "Как мы боремся" Орбан наверняка побалует полную подхалимов аудиторию клише из репертуара крайне правых, хотя о своих взаимовыгодных интрижках с Путиным предпочтет помалкивать.