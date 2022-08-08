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В России разработали дирижабль на солнечных батареях

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Московский авиационный институт «МАИ» .

В Московском авиационном институте (МАИ) разработали дирижабль на солнечных батареях, он может использоваться для поисковых работ, в том числе в труднодоступных регионах России и в Арктике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальную технологическую инициативу (НТИ).

Аппарат получил название «Экодисолар». Его корпус выполнен в виде двух полусфер, они замкнуты на обруч, который заполнен гелием и невоспламеняемым водородом.

Дирижабль сделан из газонепроницаемых, тонких и прочных эластичных материалов. Он также используют подъемную «всплывную» силу, которая экономит энергию во время вертикальных перемещений.

«Уникальность разработки также заключается в гибридной электрической силовой установке, которую специалисты МАИ развивают совместно с Центральным институтом авиационного моторостроения имени П. И. Баранова», — рассказали в НТИ.

Предполагается, что аппарат может доставлять грузы и медикаменты в труднодоступные районы. Он развивает скорость до 130 километров в час благодаря системе стабилизации.

Ранее стало известно, что российское предприятие «ОДК-Сатурн» Объединенной двигателестроительной корпорации «Ростеха» разработало технологию защиты деталей морских и наземных газотурбинных двигателей. Новое решение увеличит срок эксплуатации силовых установок.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
МАИ
ОДК УК
ЦИАМ им. Баранова
Проекты
Арктика
Дирижаблестроение
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