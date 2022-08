Сетевое издание "Small Wars Journal" опубликовало материал Dylan Nigh "One More Link to the Stars: Space Training in Special Operations" ("Еще одна связь со звёздами: космическая подготовка сил специальных операций") о возрастании роли космических систем и возможностей в действиях современных сил специальных операций. Публикация интересна показом уже предпринимаемых значительных усилий по обучению личного состава "некосмических" видов и родов вооруженных сил США вопросам использования космической техники и ее возможностей.

Военнослужащий сил специальных операций США с портативной станцией спутниковой связи (с) Leonardo DRS

"Земля - колыбель человечества, но нельзя вечно оставаться в колыбели" - Константин Циолковский.

Эти слова должны были вдохновить мир рассматривать космические путешествия как неизбежность. В том же духе cейчас сотрудники сил специальных операций (ССО) должны рассматривать дальнейшую космическую интеграцию как неизбежный шаг в нашей эволюции. Рост космических возможностей и стратегической конкуренции делает очевидной необходимость покинуть пресловутую "колыбель". В то время как стратегические изменения уже происходят на более высоких уровнях, сохраняется потребность в дополнительной связи между ССО и космосом. Связью могут стать подразделения и отдельные лица, которые должны сделать все возможное, чтобы с нуля расширить космические знания среди представителей сил специальных операций. В этой статье будут рассмотрены соответствующие предпосылки этой потребности и возможные действия по развитию данного направления.

Рост космических возможностей и знаний

Потребность в интеграции между двумя сообществами только возросла, когда мы вступили в то, что некоторые называют "второй космической эрой". Эта новая эра была отмечена ростом коммерческих космических активов, созданием оборонных организаций, ориентированных на космос, и широкомасштабными усилиями по космическому образованию.

Во-первых, коммерческие компании, такие как SpaceX, возродили развитие ракетной техники и спутниковых технологий, внедрив прорывные инновации, такие как группировка спутников Star Link. Подобные системы не только обеспечивают более дешевые варианты глобального покрытия спутниковой связью и GPS, но и вдохновляют партнеров из сферы обороны сосредоточиться на малых спутниках и других возможностях. Во-вторых, вооруженные силы по всему миру перешли к созданию автономных родов войск или объединениц, связанных с космосом. Наряду с Космическими силами США (US Space Force), Канада недавно активировала свою 3-ю Космическую дивизию (3rd Space Division), а Австралия создала собственное Командование космической обороны (Defense Space Command).

Наконец, возобновившийся гражданский интерес к космосу сопровождался усилиями представителей оборонной сферы по распространению знаний о космосе среди вооруженных сил. Такие организации, как Центр передового опыта в области космической и противоракетной обороны (Space and Missile Defense Center of Excellence - SMDCOE), расширили каталог своих курсов, организовали мобильные учебные группы (Mobile Training Team - МТТ) до крупных внедрений и предложили бесплатное онлайн-обучение. Улучшения происходят на фоне смены направления политики США от борьбы с повстанцами к стратегическому соперничеству, что еще больше увеличивает необходимость сосредоточиться на космической сфере.

Адаптация к стратегической конкуренции

Ни для кого не должно быть сюрпризом, что в вооруженных силах США происходят серьезные изменения в политике и структуре, которые учитывают растущую угрозу со стороны России и Китая. Но некоторые могли пропустить упоминание космической сферы в стратегиях, опубликованных на всех уровнях командования вооруженных сил США. Повсеместное включение этой темы связано со значительными достижениями в области космоса, достигнутыми обеими этими странами.

Россия интегрировала космос в свою оборонную структуру еще до создания старейших в мире Космических сил в 1992 году, а спутники советской эпохи часто использовались для военного наблюдения. Совсем недавно они активизировали разработку своего GPS-аналога ГЛОНАСС и подписали договоренности с Китаем относительно лунных исследовательских баз. Прежде всего, русские представляют угрозу в виде противоспутниковых (ASAT) технологий, помех связи и даже оружия направленной энергии.

Китай аналогичным образом поддержал своего конкурента GPS - BeiDou3 с обменом сообщениями на дециметровых частотах (UHF) и расширением 5G. Кроме того, они обнародовали планы достижения всех небесных тел от Луны до Нептуна в ближайшие десятилетия и ввода в действие "ядерного флота" из ракет-носителей. Присутствуют и более прямые угрозы в виде "невзламываемого" квантового спутника связи, испытанных возможностей противоспутниковой системы (ASAT) и даже полезной нагрузки, предназначенной для манипулирования американскими спутниками и наблюдения за ними.

В случае обеих этих стран такие угрозы заставили ССО США все больше сосредоточиться на космической интеграции.

Повышенное внимание к космической интеграции в ССО

Сдвиг в сторону космической интеграции произошел во всех видах вооруженных сил США и такие лидеры, как генерал-майор Командования специальных операций морской пехоты США (MARSOC) Джеймс Ф. Глинн и генерал-лейтенант Командования специальных операций ВВС США (AFSOC) Джеймс Слайф, отметили необходимость дальнейших усилий в развитии направлений радиоэлектронной борьбы (РЭБ), кибербезопасности и космоса. Генерал-лейтенант Джонатан П. Брага из Командования специальных операций армии США (USASOC) заявил, что спецназ, космические и кибероперации составляют "современную триаду".

Прошло уже несколько лет с тех пор, как внешние организации, такие как Sofwerx, начали проводить Оперативные оценки реагирования (Rapid capabilities assessments - RCA) на стыке РЭБ, кибербезопасности, космоса и ССО. Эти усилия соответствуют работе в сети на стратегических уровнях в вооруженных силах.

Командование специальных операций США (USSOCOM) недавно заключило партнерское соглашение с Космическими силами США по доставке полезной нагрузки на орбиту, рассматривал возможность размещения полезной нагрузки на спутниках, принадлежащих таким организациям, как Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA), и даже ведет переговоры с коммерческими компаниями об использовании спутниковых группировок, таких как Starlink или OneWeb. Хотя эти изменения являются положительным моментом и работают на дальнейшее сближение ССО и космического потенциала, на тактическом уровне еще предстоит проделать большую работу.

Действия на уровне подразделения

Последним звеном в цепи между ССО и космосом является привитие космических знаний на тактическом уровне подразделениям ССО. Подразделения могут начать формировать эту связь с помощью следующих действий: назначение должностей в космической области, отправка персонала на космическую подготовку и поощрение отдельных лиц к самостоятельному космическому образованию.

Работая через армейское Управление развития космического персонала (Army Space Personnel Development Office - ASPDO), подразделения могут назначать людей на должности, которые будут кодироваться как "космические", открывая им уникальные возможности для обучения. Это служит жизнеспособным долгосрочным вариантом и даже не работающие с космическими активами военнослужащие могут посещать космическую подготовку с надлежащим Исключением из политики (ETP).

Одним из таких курсов, который открыт для некосмических должностей с ETP, является базовый курс армейских космических кадров (Army Space Cadre Basic Course - ASCBC). Этот курс посвящен обучению более широкого круга членов вооруженных сил США применению и тактическим аспектам космических возможностей, систем и организаций. 10-дневный курс армейских космических кадров, который проводится на базе космических сил Питерсон, знакомит обучаемых с основными понятиями и связывает с подразделениями, которые могут предложить дополнительные знания о космосе и возможности.

Лица, заинтересованные в таких курсах, как ASCBC, также могут работать с посещением мобильной учебной группы (MTT), курсы которой уже предлагаются на таких объектаъ, как Форт-Драм и Объединенная военная база Льюис-Маккорд . Для кадетов Вест-Пойнта, специализирующихся в области космонавтики или геопространственной информации, даже проводились учебные группы МТТ.

Наконец, те, кто заинтересован в расширении своих знаний о космосе, могут самостоятельно развиваться, просматривая официальное наставление FM 3-14 ("Army Space Operations" - "Армейские космические операции") и собственный журнал ASPDO "The Purview". Дополнительные онлайн-курсы для самостоятельного изучения по таким предметам, как орбитальная механика и РЭБ в космосе, можно найти на сайте управления космическими знаниями сухопутных войск (Army Space Knowledge Management Site - ASKMS).

Выводы

Реакцией на прогресс в сфере космических возможностей и рост стратегической конкуренции стали серьезные изменения на стратегическом уровне как вооруженных сил, так и сил специальных операций. Помимо необходимых стратегических изменений, можно сделать большее на тактическом уровне, чтобы вывести ССО из своей колыбели в космическую сферу. В вооруженных силах США подразделения и части могут назначать должности в космической сфере, проходить формальное обучение в таких организациях, как SMDCOE, и даже поощрять саморазвитие своего личного состава.

Многие из самых значительных сдвигов в истории ССО начались с нуля, и космическое направление может еще раз подтвердить это правило. Я считаю, что при достаточном усилии предприимчивых людей и подразделений, к цепи, соединяющей ССО и космос, можно добавить еще одно звено.