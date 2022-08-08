Дразнить дракона: что доказал Китай ракетными стрельбами у Тайваня

И какими вооружениями пригрозила острову Поднебесная на беспрецедентных учениях

Впервые в истории КНР с территории прибрежных провинций в море вокруг Тайваня ведутся многочисленные ракетные пуски тяжелых установок залпового огня и баллистических ракет средней дальности. Они призваны продемонстрировать возросшие ударные возможности Народной освободительной армии Китая (НОАК). Это сделало начавшиеся 4 августа 2022 года Пекином учения в Тайваньском проливе и у мятежного острова беспрецедентными. В том, какие системы показала на маневрах Поднебесная и для чего она планирует использовать свои новые ракеты, — специально для «Известий» разбирался военный эксперт Дмитрий Корнев.

«Стражи» пролива

Одна из первых новинок учений — сверхдальнобойные реактивные системы залпового огня (РСЗО), разработанные именно для поддержки десантной операции на Тайване. Их пуски с побережья в сторону моря продемонстрировали в первый же день учений. Ширина пролива между островом и материковым Китаем 130–300 км. Поражение на такой дальности призваны обеспечить сразу несколько вариантов новейших крупнокалиберных РСЗО семейства WS («Вэйши» / «Страж»). Считается, что на вооружении НОАК сейчас уже несколько сотен пусковых установок WS-1, WS-2 и WS-3 с ракетами, обеспечивающими поражение целей на дальности от 100 до 400 км.

Фото: REUTERS/Eastern Theatre Command/Handout Источник изображения: iz.ru

Особенность тяжелых 400-мм «Стражей» — различные системы корректировки, в том числе спутниковые. Это обеспечивает им высокую точность и относительно небольшие отклонения таких ракет от точек прицеливания. Мощная боевая часть вкупе с массированным применением призвана расчистить путь китайскому десанту и от кораблей, и от укрепленных районов, и от авиации противника. Их применение на маневрах звучит не просто намеком, а прямой угрозой готовности применить силу — невиданной ранее для НОАК акции.

В самом начале нынешних учений Китай объявил в нейтральных водах вокруг острова несколько зон, закрытых для судоходства. Некоторые из них лежат на противоположной от материка стороне. Именно по ним будут выполнять учебные пуски ракетчики, авиация и флот НОАК. Расположение этих зон явно показывает возможности современной китайской армии по полной блокировке острова. И это на самом деле уникальная ситуация — ведь обеспечить гарантированную защиту даже от обычных баллистических ракет при их массированном применении крайне сложно, а в случае применения тяжелых РСЗО, не говоря уж о гиперзвуковых боеприпасах, — невыполнимая задача.

Фото: REUTERS/Eastern Theatre Command/Handout Источник изображения: iz.ru

С использованием ракетного оружия Китай демонстрирует свою возможность изолировать Тайвань от внешнего мира. Ракеты создают угрозу и для выдвигающихся к острову американских авианосных ударных группировок. Ракетные войска НОАК совершенно точно поддержат действия китайского военно-морского флота и авиации по изоляции района потенциальных военных действий. И такая помощь может оказаться достаточной для эффективного противодействия «непобедимым» американским авианосцам.

Переход на гиперзвук

Гиперзвуковым оружием в мире занимается всерьез лишь четыре страны: Россия, США, Северная Корея и Китай. Первые два участника гиперзвуковой гонки традиционны. Они были и остаются зачинщиками и лидерами ракетно-ядерной гонки. С конца 1950-х годов и в СССР, и за океаном велись исследовательские работы по гиперзвуковому полету в атмосфере и за ее пределами.

Успехи в исследовании гиперзвука в советском военно-промышленном комплексе не пропали даром — уже в начале 2000-х годов в современной России такие работы были возобновлены и завершились в итоге созданием первого в мире боевого межконтинентального ракетного комплекса «Авангард» с планирующим гиперзвуковым управляемым боевым блоком и гиперзвуковой крылатой ракеты для кораблей и подводных лодок «Циркон». Эти вооружения обеспечили России безусловный приоритет в новейшей истории в области создания гиперзвукового оружия.

Межконтинентальная баллистическая ракета комплекса стратегического назначения «Авангард» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

И вот, судя по всему, на второе место в современной гонке боевых гиперзвуковых ракет вырвался Китай. В ходе идущих сейчас около Тайваня учений впервые продемонстрирована боевая «работа» баллистической ракеты средней дальности DF-17 («Дунфэн-17») с управляемым гиперзвуковым боевым блоком. Официально ее показали еще в 2017 году, но характеристики остаются необъявленными. Считается, что она может нести как ядерную, так и обычную боевую часть. Дальность действия оценивается в 1500–2000 км, а точность при этом может составить менее 100 м. Пуск выполняет компактная пятиосная автомобильная самоходная пусковая установка, а следовательно, такой ракетный комплекс может быть оперативно развернут в любой точке Китая. И удар DF-17 на современном уровне развития систем противоракетной обороны отразить будет крайне сложно.

Само наличие такого оружия дает возможность Пекину обогнать Вашингтон и отобрать у него вторую позицию. Да, у США в 1980-е годы был на вооружении «Першинг-2», оснащенный управляемым гиперзвуковым боевым блоком, но по договору о сокращении ракет средней и малой дальности между СССР и США 1987 года «першинги» были ликвидированы, а современные американские работы по гиперзвуку пока всё еще не вышли из стадии испытаний и экспериментов.

Баллистические ракеты средней дальности DF-17 Источник изображения: Фото: TASS/ROMAN PILIPEY

Опасность таких гиперзвуковых управляемых боеголовок, какими оснащены DF-17 и российский «Авангард», — в непредсказуемой траектории. Они летят не по традиционной баллистической кривой, которую может рассчитать и спрогнозировать любая современная оборонительная система. Гиперзвуковой аппарат совершает маневры как по высоте, так и по курсу. В результате нельзя выпустить противоракету в рассчитанную заранее точку встречи и просто сбить атакующую цель. На скоростях полета гиперзвукового планера каждый его маневр будет приводить к промаху нацеленной на него противоракеты. Сегодня это позволяет считать такое оружие самым совершенным и неотвратимым средством атаки.

В последние годы ракетная промышленность Поднебесной зарекомендовала себя одной из мощнейших в мире — нет ни одного направления развития ракетной техники, которым Китай бы не занимался. Причем свои работы по самым передовым систем вооружения Китай особо не афиширует и утечек информации не допускает. Тем не менее мы знаем, что там ведутся работы и по межконтинентальным гиперзвуковым боеголовкам, и по противокорабельным гиперзвуковым крылатым ракетам, напоминающими наш «Циркон». Пока они не дошли до стадий публичных испытаний. Но, учитывая обострение вокруг Тайваня, исключать их анонс или даже демонстрацию в ближайшее время нельзя. Да и на нынешних учениях еще можно ожидать дополнительных сюрпризов.

Дмитрий Корнев