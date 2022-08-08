Войти
ТАСС

Медведев сообщил, что ВС РФ успешно возвращают жителям Донбасса "преступно нажитое" Киевом

281
0
0
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский ранее предложил Раде утвердить решение о конфискации российского имущества

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Российские военные успешно возвращают жителям Донбасса то, что преступно нажил киевский режим, пока президент Украины Владимир Зеленский выступает с инициативой конфисковать российское имущество. Такое мнение в своем Telegram-канале в субботу высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Зеленский предложил Раде утвердить решение о конфискации российского имущества. Они отнимают у нас на бумаге, а мы - на земле. И вопросами конфискации преступно нажитого имущества киевского режима и его возвратом настрадавшимся жителям Донбасса успешно занимаются наши вооруженные силы", - написал политик.

Зеленский в субботу внес в Верховную раду проект постановления об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 5 августа "О применении секторальных, специальных экономических и других ограничительных мер в отношении Российской Федерации". Правительство Украины 5 августа утвердило указ Зеленского о конфискации более 900 объектов собственности России на украинской территории. По словам Зеленского, в стране уже изъяты российские активы на сумму порядка $765 млн и "эта работа продолжается".

Согласно украинскому закону, вступившему в силу 24 мая, российские активы могут быть изъяты только по решению СНБО. После этой даты СНБО принял лишь одно решение о введении санкций, оно касалось высшего руководства России. Как сообщил 26 июля министр юстиции Украины Денис Малюська, в Минюсте ожидают новых решений СНБО и начала изъятия активов РФ "где-то в августе". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Медведев Дмитрий
Похожие новости
16.05.2022
Путин обсудил с Совбезом потенциальные угрозы для безопасности РФ от решения Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО - Песков
01.11.2021
Новое усиление группировки российских войск на границах с Украиной
17.12.2018
"Белые лебеди" на "заднем дворе" Вашингтона. Зачем Ту-160 летали в Венесуэлу
25.02.2016
Тонкая материя импортозамещения
30.07.2012
Бреши и окна в противоракетном зонтике страны
09.10.2008
Новое оружие будет!
15.09.2008
Война меняет технику
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.08 05:47
  • 1
«Если начнется война - Китай победит Тайвань. Потери будут огромными»
  • 08.08 04:55
  • 82
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 08.08 04:17
  • 29990
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.08 02:00
  • 2
Секретный резерв для российского ВПК
  • 08.08 00:20
  • 18
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 07.08 22:55
  • 39
Борисов заявил о наличии у России почти всех типов БПЛА
  • 07.08 22:22
  • 1
Мирной Арктике пришел конец, и это хорошо
  • 07.08 16:26
  • 2
Ракета Atlas V с российским двигателем вывела на орбиту спутник Космических сил США
  • 07.08 13:38
  • 2
Замминистра обороны России Александр Фомин провел брифинг для иностранных военных атташе
  • 07.08 13:08
  • 2
В ЦАР ждут прибытия трех тысяч российских военных инструкторов
  • 06.08 00:55
  • 3
«Украина: гладиаторские бои»
  • 05.08 18:07
  • 1
Перед взятием Днепропетровска Россия освободит Кривой Рог
  • 05.08 17:50
  • 1
Итальянская компания разместила шеврон ЦПК на костюме для полета итальянца на SpaceShipTwo
  • 05.08 11:41
  • 2
"Алмаз-Антей" начал опытное производство многофункционального БПЛА
  • 05.08 03:27
  • 3
Новый БПЛА "Алмаз-Антея" поможет в спецоперации на Украине, заявил эксперт