Медведев сообщил, что ВС РФ успешно возвращают жителям Донбасса "преступно нажитое" Киевом

Президент Украины Владимир Зеленский ранее предложил Раде утвердить решение о конфискации российского имущества

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Российские военные успешно возвращают жителям Донбасса то, что преступно нажил киевский режим, пока президент Украины Владимир Зеленский выступает с инициативой конфисковать российское имущество. Такое мнение в своем Telegram-канале в субботу высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Зеленский предложил Раде утвердить решение о конфискации российского имущества. Они отнимают у нас на бумаге, а мы - на земле. И вопросами конфискации преступно нажитого имущества киевского режима и его возвратом настрадавшимся жителям Донбасса успешно занимаются наши вооруженные силы", - написал политик.

Зеленский в субботу внес в Верховную раду проект постановления об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 5 августа "О применении секторальных, специальных экономических и других ограничительных мер в отношении Российской Федерации". Правительство Украины 5 августа утвердило указ Зеленского о конфискации более 900 объектов собственности России на украинской территории. По словам Зеленского, в стране уже изъяты российские активы на сумму порядка $765 млн и "эта работа продолжается".

Согласно украинскому закону, вступившему в силу 24 мая, российские активы могут быть изъяты только по решению СНБО. После этой даты СНБО принял лишь одно решение о введении санкций, оно касалось высшего руководства России. Как сообщил 26 июля министр юстиции Украины Денис Малюська, в Минюсте ожидают новых решений СНБО и начала изъятия активов РФ "где-то в августе".