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Военное обозрение

Стали известны некоторые подробности нового пакета американской военной помощи для Украины

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Источник изображения: topwar.ru

Стали известны некоторые подробности нового пакета военной помощи, который Вашингтон намерен выделить в ближайшие дни. Как ранее сообщалось, Байден подпишет выделение Киеву 1 млрд. долларов.

По информации агентства Reuters, администрация Белого дома готовится подписать указ о выделении военной помощи в понедельник, т.е. 8 августа. В новую поставку войдут боеприпасы для РСЗО M142 HIMARS, зенитно-управляемые ракеты для ЗРК NASAMS и гусеничные бронетранспортеры M113B в конфигурации медицинско-эвакуационной машины. Предварительно, США отправят Киеву 50 БТР из наличия американской армии. Также в поставку должны войти артиллерийские снаряды калибра 155 мм.

Предыдущий пакет военной помощи стоимостью 550 млн. долларов Украине США выделили 1 августа, в него вошли 75 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов и боеприпасы к РСЗО M142 HIMARS. Как видим, Вашингтон активно поставляет снаряды к РСЗО, хотя еще совсем недавно американцы сетовали, что боеприпасы слишком дорогие и Украина не сможет их часто закупать.

В США не скрывают, что задачей поставок артиллерии и РСЗО является получение тактического и стратегического преимущества украинской армии над российскими войсками, поэтому ожидать, что этот поток прервется не стоит. Администрация Байдена с самого начала его президентства уже выделила киевскому режиму 8,8 млрд. долларов и это только на военную помощь. Выделять деньги на гражданскую сферу ни Вашингтон, ни Брюссель пока не торопятся.

Напомним, что США, в общей сложности, поставили на Украину 16 (шестнадцать) РСЗО M142 HIMARS, как утверждается, с боеприпасами дальностью до 70 км. Также гусеничные РСЗО M270 поставили Великобритания и Германия.

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Страны
Великобритания
Германия
США
Украина
Продукция
HIMARS
NASAMS
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