Генералы Франции о Донбассе: борьба насмерть, в которой побеждают русские

Соотношение сил на Украине оказалось почти равным вопреки первому впечатлению

Оказывается, военные Франции тоже страдают от украинского конфликта, пишет журнал "Козёр". Либеральные СМИ обвинили их в мрачных для Киева прогнозах из-за... сочувствия русским. Автор статьи опровергает это обвинение: он рассказывает о всех неудачах ВС РФ. Но не скрывает, что они идут к победе, а оружие из США только добавляет жертвы и риски.

После пяти месяцев конфликта у нашей французской армии, где говорить о политике боятся, прорезался голос: "великая немая" заговорила. Анализ, проведенный французскими военными, позволяет увидеть "при свете дня" пропаганду, откуда бы она ни исходила: и от Киева, и от Москвы, и от Вашингтона. И если исход этого полномасштабного конфликта неизвестен, несомненно одно: он быстро не закончится.

На новостных каналах продолжаются проклятия в адрес французских высокопоставленных военных за их несбывшиеся прогнозы. "Они ничего не смогли предвидеть", "их россказни про русский паровой каток, который всех сомнет сразу, — все это оказалось враньем"... Некоторые уже торопятся увидеть оргвыводы: "Военная система работает настолько плохо, что начальник генштаба обороны уволил генерала Эрика Видо, начальника французской военной разведки" — такие слухи нынче циркулируют. Приз за "утку" достается "эксперту", заявившему в начале мая на канале BFMTV: "Слепота французов по поводу ситуации на Украине объясняется русофилией среди французских офицеров". Надо ли уточнять, что чаще всего авторы таких шаблонных фраз не знают ни войны, ни французской армии. Они довольствуются сведениями, которые у нас ретранслируются ежедневно и почти без редактирования с самого начала конфликта. Сведения эти поступают из Вашингтона и Лондона — этих господ у нас почти не редактируют.

Никто не верил Вашингтону

Однако в последнее время их голоса раздаются реже. Если бы они потрудились послушать бывшего французского военного атташе в Москве в середине февраля, незадолгодо начала событий на ежегодном симпозиуме, организованном Центром развития доктрины и образования (CDEC), они проглотили бы свои самонадеянные обвинения. В тот день этот еще не вышедший из активного резерва генерал нарисовал довольно мрачную перспективу своих коллег с востока. Он говорил о "дезорганизованной" российской армии, которой командуют не отличающиеся гибкостью ума командиры, которым часто не хватает знаний. После первых неудач на Украине российская армия перестроилась и теперь бьет врага. Но переобучение военному искусству пришлось вести "на природе", при преодолении реальных трудностей.

Что касается средств французских спецслужб, то они очень ограничены по сравнению с американскими. Перед тем как ругать наши спецслужбы, учтите то, что они в последние годы были в значительной степени отвлечены войной, которую Франция ведет против исламистского терроризма — по крайней мере, с 2015 года. Нашим специалистам пришлось поддерживать операции нашей армии в Леванте (то есть в Сирии и Ливане), а также в африканском Сахеле ("саванный" пояс Африки к югу от Сахары, куда входят Мали, Чад и т.д.). Без сомнения верно и то, что "переключение" наших спецслужб на зону Восточной Европы было медленным, хотя разведка сообщила о надвигающихся грозных событиях за несколько месяцев до российской спецоперации, хотя бы для того, чтобы иметь возможность проверить информацию, поучаемую нами от американской разведки. Скажем сразу: эта разведка США никогда не бывает нейтральной, а иногда преднамеренно фальсифицирует данные, чтобы вовлечь нас в невыгодные нам операции. Кроме того, как отмечает один авторитетный аналитик, "ни одно европейское государство, входящее в НАТО, не верило Вашингтону, когда тот с множеством повторений пророчил поход русских на Украину".

Да, Франция, как и ее соседи, была удивлена масштабами российской операции. В интервью, которое генерал Пьер-Жозеф Живр, директор высшей военной школы (CDEC), дал для журнала Conflits в мае 2022 года, он прямо признает это: "Я думал, как и другие военные эксперты, что, если русские нападут, они ограничатся — если можно так сказать — расширением границ сепаратистского Донбасса и, может быть, закрепиться в Приднестровье, причем тем же способом, что и в Крыму". Это признание было сделано в конце марта, за несколько дней до того, как Владимир Путин объявил об изменении параметров своей операции против украинского режима. Не сумев "нейтрализовать" Киев и заставить Зеленского заключить мир на его условиях, хозяин Кремля решил воссоздать "новую Россию", вырвав из рук украинских националистов восток и юг страны. Россияне овладели в этой зоне 100 000 квадратных километров — территорией, эквивалентной половине Великобритании.

Тактическая недооценка противника

После периода осторожного молчания, который сопровождался консультациями с коллегами по ту сторону Атлантики, французские военные круги теперь делятся своими первыми впечатлениями. Русские, по их мнению, в самом начале недооценили противника. Их "спецоперация", начатая сразу по пяти направлениям 24 февраля, страдала излишней амбициозностью планов, заявляют наши спецы. И в этом с ними согласно большинство других западных аналитиков. Меньшинство же до сих пор считает, что Москва преуспела по крайней мере в своей главной диверсионной операции: смело пойдя на Киев в начале, русские заставили украинское командование отвлечься от главного, и это дало возможность России перехватить инициативу на ключевом Донбасском фронте. Неофициальное пояснение: "Российские генералы, вероятно, поторопились подкинуть своему политическому лидеру мысль о том, что внезапность спецоперации позволит сразу подорвать оборону Киева. Последующая затем деморализация украинских войск даст возможность Москве оторвать Донбасс, это „мягкое подбрюшье“ Украины, почти без боев. Но генералы ошиблись, и из уст их прозвучала неправда". Именно в этих словах генерал Тьерри Буркхард, начальник Главного штаба французской армии, описывает ситуацию в своем "Приказе дня № 13".

План "деморализации через удар по Киеву" не сработал, а неожиданная слабость первого удара не позволила вторгшимся на территорию украинского режима силам разгромить меньшую группировку украинской армии на севере по приемлемой для россиян цене в живой силе и технике. "Существует много общего между политической культурой страны и культурой ее армии, — объясняет высокопоставленный французский офицер. — Несмотря на то, что русские были очень подвижны и смогли получить стратегическое преимущество в первые дни спецоперации, в последующие месяц-два они порой проявляли слабость в тактике. Тем не менее они быстро учились. Когда им не удалось взять Киев, они отступили и совершили безупречный маневр, чтобы перегруппировать свои силы и перенаправить наступление в сторону Донбасса". Когда туман войны рассеивается, за пропагандой одних и других появляется истина.

Ни Давида, ни Голиафа

"Конфликт на Украине — это не битва Давида с Голиафом, как нас хотели убедить, — продолжает этот же источник во французской армии. — Русские потому и начали спецоперацию, что противник, оснащавшийся все новым западным оружием, начинал превосходить их чисто нумерически. Соотношение сил между нападающими и обороняющимися гораздо более сбалансировано, чем заявляла западная пропаганда и чем казалось вначале. Атакующая часть российской армии не превышала 160 000 человек, такой вывод делают парижские аналитики. А при таком количестве нападающих русские "никогда и не были в идеальном положении для атаки", к которому стремились бы, если бы были агрессорами. "Это не была схватка по схеме сильный против слабого", — говорят французские военные.

В противовес не более 160 тысяч собранных для наступления россиян, украинцы все время держали наготове 240 000 бойцов. Принимая во внимание разницу между профессиональными солдатами (145 000 человек) и добровольцами, соотношение сил на нынешнем фронте, протянувшемся примерно на 900 км, соответствовало пропорции "один на одного". Ситуация может быть даже немного не в пользу русских, которые "являются чемпионами оперативного искусства, но им не хватает бойцов, чтобы добиться ожидаемого эффекта: прорвать оборону противника".

В итоге на Донбассе россияне продвигаются медленно — "осторожно", как они сами говорят. И это с удовольствием отмечают в Пентагоне. В мае и июне россияне преодолевали по несколько километров в день на территории Донбасской области, за которую украинцы продолжают упорно цепляться. И человеческие жертвы этой новой позиционной войны очень высоки. Начиная с мирных жителей, сильно пострадавших от боевых действий в городских районах и от некоторых "прицельных" российских обстрелов в глубине страны. Хотя русские не всегда проявляют достаточно сочувствия гражданскому населению, следует также подчеркнуть, что их противники и вовсе систематически размещают склады оружия или боеприпасов рядом с жилыми районами и общественной инфраструктурой, чтобы затем обвинить русских.

Что касается потерей бойцов, то французские эксперты приводят цифру в 15 000 убитых с каждой стороны. Украинские власти заявляют, что ежедневно теряют несколько сотен человек. По данным московских источников, 30 убитых украинцев приходятся на одного погибшего россиянина. Невозможно проверить. Здесь повсюду "туман войны".

Одно можно сказать наверняка. Способность Москвы продолжать военные действия нынешними темпами с течением времени зависит, в частности, от притока контрактников. Пока что показатели неплохие, свидетельствуют беспристрастные наблюдатели на местах: "В военкоматах много кандидатов, желающих отомстить за погибших".

"Французских военных на фронте точно нет, потому что они бы точно не выдержали такого накала и мы получили бы сообщения о погибших", — говорит старший офицер французской армии. Вся Европа поражена накалом боев. Французы описывают этот конфликт как "полномасштабный" и "интегральный": воюющие стороны стремятся комбинировать все средства боя на нескольких полях сражений. При этом, добавляют они, каждая сторона ведет борьбу в своем стиле. <...>

Россияне многому научились за эти месяцы. Колонны военной техники непременно сопровождаются вертолетами. Те же вертолеты могут совершать удары в глубине украинской обороны, подальше от опасных для них переносных зенитно-ракетных комплексов. Российская авиация, хоть и не господствует в воздухе на 100 процентов, постоянно патрулирует небо с осторожностью, всегда готовая исчезнуть с экранов наблюдения западных АВАКСов и им подобных. Российская ПВО научилась сбивать украинские дроны, да и западным покупкам не предоставляет долгого срока жизни: "байрактары" падают, как мертвые мухи.

"Созвездие" Илона Маска на службе Украины: Starlink выслеживает

Украинцы противопоставляют этой борьбе эффективную "децентрализованную" оборону и опытных бойцов, годами сражавшихися на Донбасском фронте. Не имея возможности по-настоящему маневрировать, они максимально используют свои укрепления и другие точки опоры. Украинские подразделения оказались более автономными, чем мы думали, в плане выживания в условиях дефицита продовольствия и боеприпасов. Они научились использовать чужие разведывательные данные, поток которых из США непрерывен. У них есть преимущество, заключающееся в том, что "американская армия с самого начала была рядом с ними", — подчеркивает французский военный источник, который уточняет: "Правда, это были не настоящие американские солдаты, а выполняющие их роль контрактные "помощники". Наш источник продолжает: "Впервые Пентагон применил такую тактику именно на Украине: он как бы проводит „аутсорсинг“, ищет за деньги спецов, готовых участвовать в масштабных боевых действиях на Украине. Такого рода наемники действуют повсюду, на всех полях сражений. Компания Starlink, принадлежащая Илону Маску, даже поставляет украинцам системы управления и связи.

Война через социальные сети

Широта охвата подобного рода помощи от Starlink не перестает удивлять наблюдателей. „Его спутники подключены к загружаемым гражданским приложениям на смартфоны, которые превращают каждого пользователя такого телефона в бойца. Приложение „DIIA“, созданное когда-то для обнаружения некорректного поведения в сети, позволяет определять местоположение и способствовать выявлению компьютеров противника — причем сразу, в режиме реального времени“.

„Clearview AI“ также пользуется спросом: по фото убитого россиянина в социальных сетях можно идентифицировать его семью и отправить его родственникам фотографию трупа. Как объясняют в Париже, обученная американским, канадским, британским и прибалтийским спецназом, украинская армия фактически сформировала будущее поле боя, заранее развернув свою логистику на востоке и юге Донбасса. А желающих послужить киевскому режиму жителей эта же система помогла подготовить к сопротивлению. Одновременно Соединенные Штаты внедрили гигантское приложение Pegasus (название израильского шпионского ПО, которое прошлым летом вызвало скандал из-за того, что его использовали для прослушивания телефонов высокопоставленных французских чиновников), чтобы каждый украинец мог доносить на предателей и "вести боевые действия в режиме реального времени". Западные военные ученые говорят о "войне с ударами через социальную среду".

Российская армия берет верх

Впрочем, и эти средства защиты не всесильны. Панические заявления, все чаще раздающиеся из Киева; многочисленные дезертирства и отказы воевать на фронте; большие потери, случаи отступления, которые невозможно выдать за атаки... Все эти сигналы указывают на то, что русские на пути к тому, чтобы взять верх в Донбассе. Ближайшие недели подтвердят эту тенденцию или опровергнут. В северной части фронта украинцы какое-то время считали, что могут выйти из Харькова, чтобы создать угрозу русским на границе. Но их разгромили. Русские продолжают давить, закрепляя позиции своих частей.

В конце июня загнанные в угол украинцы решили эвакуировать Северодонецк, первый крупный город, который они сдали в Донбассе. Русские клешни приближаются к Славянску и Краматорску, вокруг которых закрепилась основная часть боеспособной украинской армии (около 40 000 человек). Из-за плотной городской застройки (Донбасс — самый густонаселенный район страны), благодаря лесному массиву и множеству рек с разрушенными мостами, российская армия продвигалась до тех пор по неблагоприятной местности. Зато население, которое российские солдаты встречают на своем пути, относится к ним все благосклоннее. Правда, военная помощь, предоставленная США, поистине гигантская. Вашингтон наладил воздушные перевозки в Германию и Польшу, напоминающие те, что были организованы в Восточный Берлин в 1948 году. Американцы, похоже, игнорируют опасность эскалации и намерены обескровить Россию в Донбассе. Другими словами, если не будет сюрпризов, конфликт развернулся во всю ширь и надолго.

Мерьядек Рафрей (Meriadec Raffray)