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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило об уничтожении под Харьковом украинского взвода с HIMARS

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И.Конашенков
И.Конашенков.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 6 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Уничтожен украинский взвод реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ольха" и американских HIMARS в Харьковской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В ходе контрбатарейной борьбы уничтожен украинский взвод реактивных систем залпового огня "Ольха" и американских HIMARS в районе населенного пункта Пятигорское Харьковской области", - сказал Конашенков на брифинге в субботу.

По его словам, помимо этого, подавлено пять взводов РСЗО "Град", три взвода самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", артиллерийский взвод орудий "Гиацинт-Б" и четыре артиллерийских взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Авдеевка, Соледар, Северск, Серебрянка, Артёмовск, Новгородское, Георгиевка, Великая Новоселка, Шнурки (ДНР), а также Калиновка и Доброе Николаевской области.

2 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили шесть пусковых установок HIMARS.

HIMARS - американская реактивная система залпового огня. Может нести реактивные снаряды или оперативно-тактическую баллистическую ракету.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ многие страны ввели против России санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику.

25 апреля начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что российская армия взяла под контроль всю Херсонскую область, части Харьковской, Запорожской, Николаевской областей Украины, значительную часть территории признанных Россией ДНР и ЛНР. В начале июля Минобороны РФ сообщило, что территория ЛНР взята российскими войсками под контроль.

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