Россия представит в ООН резолюцию по предотвращению гонки вооружений в космосе

Как отметил заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов, Россия пытается перезапустить многосторонний диалог по приоритетной тематике

ООН, 6 августа. /ТАСС/. Россия намерена представить осенью в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию о дальнейших практических мерах по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. Об этом заявил в пятницу вечером журналистам заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.

"Диалог по юридически обязывающим соглашениям и по каким-либо обязательствам, которые бы ответственные космически значимые государства могли бы взять на себя дополнительно к договору о космосе 1967 года, сейчас практически сведен к нулю, - отметил Белоусов. - Да, идет какая-то полемика на Конференции по разоружению, в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН, однако эта полемика не может свидетельствовать о серьезности намерений западных государств, прежде всего США, вести конструктивное и глубокое обсуждение этого вопроса. Деятельность на этом направлении сейчас фактически заморожена".

"Вместе с тем в этом году мы намерены представить в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию о дальнейших практических мерах по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, которая будет предусматривать воссоздание Группы правительственных экспертов ООН по этому вопросу с тем же мандатом, который был у предыдущей группы, действовавшей в 2018-2019 годах, - сказал дипломат. - Мандат предусматривает рассмотрение возможных элементов именно юридически обязывающего соглашения либо соглашений по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. Таким образом мы пытаемся перезапустить многосторонний диалог по этой приоритетной для нас тематике".