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Военное обозрение

Кедми рассказал о ярком примере деградации западного ВПК

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Источник изображения: topwar.ru

На Западе пытаются осознать и объяснить, почему не могут обеспечить Киев необходимым количеством оружия, чтобы ВСУ могли реально переломить ситуацию на фронте. Военный эксперт, бывший руководитель израильских спецслужб Яков Кедми в беседе с российским ученым и политологом Евгением Сатановским на канале «Соловьев Live» объяснил, что дело не в страхе Запада перед Россией или жадности американцев и европейцев. Оказывается, последние годы военно-промышленный комплекс западных стран сильно деградировал и в настоящее время имеет очень низкий потенциал.

Украина – яркая иллюстрация страшного диагноза западного ВПК

— констатировал печальную реальность Кедми.

К примеру, власти ФРГ не раз обещали Киеву предоставить столько военной техники, сколько попросят. Но на поверку выполнить эти обещания Берлин просто не в силах. На вооружении бундесвера в общей сложности двести с лишним танков, но только 40 из них современные, а среди остальных много раритетных.

У Великобритании и Франции примерно такое же соотношение в танковых войсках. Не лучше дело обстоит даже в США.

У американцев на самом деле тоже большие проблемы. Вот F-22, их очень мало, штучный товар, сняли с производства. F-35 «съел» сотни миллиардов, но вышел куда хуже

— раскрыл истинное положение дел в американском ВПК израильский военный эксперт, добавив, что из 11 авианосцев у США «на ходу только шесть, а в Британии полтора».

Это просто смертельно опасный диагноз, особенно для страны, до сих пор пытающейся доказать, что она – все еще сверхдержава

— саркастично оценил военный потенциал Америки Кедми.

Экперт считает, что западный ВПК находится в глубочайшем кризисе. Большинство военных предприятий обанкротились, остались два-три гиганта, которые тоже не могут работать на полную мощность из-за мирового экономического кризиса. Для того чтобы восстановить производство, потребуются годы и миллиардные инвестиции. Поэтому, заключает Кедми, и осуществляются эти «странные мизерные поставки оружия на Украину».

Интересно, а Зеленский в курсе, что ему ничего не светит в плане роста военной помощи Запада, разве что кроме очередных пустых обещаний и призывов «победить Россию на поле боя»?

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F-35
Проекты
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