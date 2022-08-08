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ТАСС

Дипломат РФ: США могут использовать ситуацию на Украине в своих военных целях в космосе

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Флаг США
Флаг США.
Источник изображения: © AP Photo / Eric Gay

Они могут включать размещение оружия в космическом пространстве, считает заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов

ООН, 6 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут использовать ситуацию на Украине для осуществления своих планов в военно-космической сфере, которые могут включать и размещение оружия в космосе. Об этом заявил журналистам в пятницу вечером заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.

"Напрямую увязывать риски размещения оружия в космосе со специальной военной операцией (СВО - прим. ТАСС) России на территории Украины нельзя. Такой прямой увязки нет. Однако факт остается фактом: США и их союзники будут использовать украинскую карту в качестве дополнительного аргумента в пользу реализации своих военных планов не только на земле, на море и в воздухе, но и в космосе. Поэтому нельзя исключать, что СВО будет использована как предлог к более быстрой практической реализации этих планов", - сказал он.

"Тот факт, что американцы и их союзники категорически отказывались вести разговор о каких-либо юридически обязывающих соглашениях по предотвращению гонки вооружений в космосе в течение почти 15 лет, говорит сам за себя. Значит, они изначально не планировали брать на себя какие-либо обязательства, которые ограничивали бы их военно-космические планы. Мы вполне можем предполагать, что такие планы предусматривают и возможность размещения оружия в космосе", - заявил Белоусов. 

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