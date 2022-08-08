В МИД РФ считают, что обстрелы Запорожской АЭС могут привести к катастрофе

По словам замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игоря Вишневецкого, в последнее время украинская сторона начала заниматься опасными провокациями

ООН, 6 августа. /ТАСС/. Обстрелы со стороны ВСУ ядерных объектов на Украине могут привести к катастрофе, подобной чернобыльской, складывается очень опасная ситуация. Об этом заявил журналистам пятницу вечером заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий.

"Прямо в ходе нашего заседания [первого главного комитета Обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия] пришла информация о том, что ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС. Это вопиющий, беспрецедентный случай, - сказал Вишневецкий. - Данный инцидент может иметь далеко идущие последствия". "Когда началась специальная военная операция, то на занятой российскими вооруженными силами территории оказались Чернобыльская и Запорожская АЭС. ЧАЭС не действует, законсервирована. Запорожская АЭС - это крупнейшая в Европе станция, огромный комплекс, где работают около 12 тыс. человек, - продолжил дипломат. - Почему вошли туда российские военные? Потому что такие объекты не могут не охраняться, чтобы никакого нарушения безопасности объектов не было. С учетом того, какой режим находится в Киеве, можно ожидать чего угодно: придут какие-нибудь националисты, захватят станцию и будут действовать как террористы, начнут шантажировать".

"Поскольку объекты атомной энергетики находятся под контролем МАГАТЭ, там стоят специальные датчики, приборы, которые все фиксируют и направляют данные напрямую в агентство. Периодически проводятся инспекции, - обратил внимание замдиректора департамента МИД РФ. - В этой связи встал вопрос, чтобы деятельность МАГАТЭ на ЗАЭС была продолжена. Мы полностью с этим были согласны. Мы были в тесном контакте с Секретариатом МАГАТЭ, гендиректором агентства. Прорабатывался визит на Запорожскую АЭС. Проделан огромный объем работы по логистике, обо всем договорились".

По словам Вишневецкого, буквально в последний момент Секретариат ООН поездку "не согласовал, а фактически сорвал". "Сделано это было потому, что было невыгодно Киеву и его западным спонсорам, - отметил он. - Приехала бы инспекция и убедилась, что там все нормально и станция работает в штатном режиме, персонал находится на своих местах. Не дали это сделать. Потому что идет постоянная украинская пропаганда в западных СМИ. Например, Украина в одном из своих циркуляров в МАГАТЭ утверждала, что на станцию в Запорожье не поставляется оборудование и запчасти. На самом деле мы договаривались, чтобы через линию фронта все доставлялось. У нас есть накладные, подтверждающие доставку".

"В последнее время украинская сторона начала заниматься очень опасными провокациями. Первая была совершена в апреле, когда были направлены два польских беспилотника с фугасными боеприпасами, - сказал дипломат. - <…> Сегодня были целенаправленные удары по подстанции, которая осуществляет энергопитание. Кроме того, нанесен удар по Энергодару, где живет персонал. Это целенаправленный теракт для запугивания людей, чтобы они не выходили на работу". "Ситуация очень опасная. Я не знаю, какие еще могут быть действия украинской стороны, если их не остановить. Может произойти катастрофа сродни Чернобыльской, - отметил Вишневецкий. - Но ООН молчит".