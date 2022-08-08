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Военное обозрение

Подтверждена информация о нахождении подводного ракетоносца «Дмитрий Донской» в боевом составе флота

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Источник изображения: topwar.ru

Атомный подводный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской" проекта 941УМ "Акула", являющийся самой большой атомной подлодкой, вышел в море для выполнения учебно-боевых задач. Военно-морскую базу в Беломорске ракетоносец покинул еще 1 августа.

Подтвердилась ранее озвученная информация, что атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской" проекта 941 продолжит оставаться в составе флота, а все сообщения о его списании являются недостоверными. Как сообщил глава общероссийского Движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев, крейсер продолжит выполнять задачи как минимум до декабря. В настоящее время он после кратковременного отдыха снова отправился в море.

Несмотря на заявления ряда СМИ о выводе подводного крейсера "Дмитрий Донской" из состава ВМФ, в настоящее время он успешно решает учебно-боевые задачи в ходе очередного выхода в море

- приводит ТАСС слова Мальцева.

Ранее в ряде СМИ появилась неофициальная информация о том, что "Дмитрий Донской" вывели из боевого состава и скоро утилизируют. В дальнейшем эта информация была опровергнута. Решение о судьбе АПЛ будет принято не раньше декабря этого года, когда будет проведена проверка технического состояния субмарины и запас ядерного топлива. При этом не исключается, что срок службы "Дмитрия Донского" будет продлен еще на 4-5 лет.

О списании субмарины начали говорить уже давно, в прошлом году сообщалось, что после закладки двух новых АПРКСН проекта "Борей-А", одна из которых получит имя "Дмитрий Донской", последняя "Акула" останется просто номерной подлодкой ТК-208 и будет использоваться для испытаний вооружения.

Тяжелый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения ТК-208 "Дмитрий Донской" является головным в серии из шести субмарин проекта 941 "Акула". Заложен на "Севмаше" 17 июня 1976 года, спущен на воду 23 сентября 1980 года, введен в строй 29 декабря 1981 года. В 2002 году прошел модернизацию, после чего принял участие в испытаниях ракеты "Булава".

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  • В новости упоминаются
Продукция
Булава-30
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Ядерный щит
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