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Интерфакс-АВН

Гуттериш в годовщину атомной бомбардировки Хиросимы предупредил человечестве о росте ядерной угрозы

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Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш.
Источник изображения: Пресс-служба ООН

Брюссель. 6 августа. ИНТЕРФАКС - Угроза применения ядерного оружия в настоящее время становится все более актуальной в мире, заявил в субботу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в Хиросиме на выступлении, посвященном 77-й годовщине атомной бомбардировки города войсками США.

"Человечество играется с заряженным оружием", - приводят слова генсека западные СМИ.

По словам Гутерриша, в данный момент "происходит быстрое распространение кризисов с угрожающим ядерным подтекстом". Он упомянул ситуацию на Ближнем Востоке, на Корейском полуострове и вокруг Украины. Генсек ранее озвучивал подобные опасения в Нью-Йорке на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.

Также он задался вопросом, смогло ли человечество извлечь уроки из бомбардировки Хиросимы.

В субботу перед рассветом жители Хиросимы, пережившие ядерный удар, и их родственники начали собираться в Мемориальном парке мира в Хиросиме, чтобы молиться и возложить цветы в память о погибших. В 8:15 прошла минута молчания: в это время 6 августа 1945 года атомная бомба взорвалась в городе.

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