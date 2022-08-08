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РИА Новости

Блинкен назвал учения Китая вблизи Тайваня "несоразмерными" визиту Пелоси

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Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Harnik, Pool

МОСКВА, 6 августа/ Радио Sputnik. Военные маневры Китая в акватории вблизи Тайваня обостряют обстановку в регионе и несоразмерны "мирному визиту" спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Заявление глава американского внешнеполитического ведомства сделал в ходе пресс-конференции на Филиппинах.

"Несоразмерность между мирным визитом, с одной стороны, и военными маневрами, ведущими к обострению, с другой… очевидны… странам в регионе", – цитирует Блинкена РИА Новости.

Он также призвал урегулировать все споры и разногласия, возникающие в регионе, мирным путем.

Визит Нэнси Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа. Она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.

Белый дом, администрацию которого председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверил Пекин в приверженности политике "одного Китая", но заявил, что спикер самостоятельно принимает решения по вопросу о своих зарубежных поездках.

В итоге визит спровоцировал новый виток напряженности в Тайваньском проливе. Помимо военных учений, которые проходят с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции.

КНР считает остров своей провинцией и выступает против любых контактов представителей Тайбэя с зарубежными высокопоставленными чиновниками или военными.

Ранее радио Sputnik сообщило, что глава МИД Китая Ван И обвинил США в нарушении статуса-кво по Тайваню.

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Страны
Китай
США
Тайвань
Филиппины
Проекты
Военные учения
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