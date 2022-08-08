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Военное обозрение

США готовят новый пакет военной помощи для Украины стоимостью 1 млрд долларов

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты не намерены прекращать финансировать войну на Украине и продолжат выделять военную помощь Зеленскому. Как сообщает американская пресса, Белый дом уже готовит новый пакет помощи на весьма круглую сумму - 1 млрд. долларов.

По данным агентства Reuters, которое ссылается на неназванные источники, администрация Байдена готовит подписание нового пакета военной помощи для Украины, выделение средств должно произойти буквально на днях. Основная сумма из выделенного миллиарда должна пойти на боеприпасы для дальнобойной артиллерии, а также на бронированный медицинский транспорт. Других подробностей пока нет, хотя источники предупреждают, что в составе помощи могут быть и изменения в связи с запросами Украины.

Администрация Байдена, как ожидается, подпишет новый пакет помощи Украине в области безопасности на один миллиард долларов в ближайшие дни (...) Новый пакет вооружений для Украины включает боеприпасы и бронированный медицинский транспорт

- сообщило агентство.

Ранее украинские источники сообщали, что в новый пакет помощи войдут от 75 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, а также дополнительные ракеты к РСЗО HIMARS.

Между тем в офисе президента Украины заранее рассыпались в благодарностях США за выделение нового пакета военной помощи, особенно за боеприпасы. Глава офиса Ермак провел телефонные переговоры с Белым домом, правда до Байдена его не допустили, а вот с советником американского президента по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном разговор состоялся. Как подчеркнули в Киеве, до администрации США были донесены потребности Украины в противостоянии "российской агрессии". В общем, если из текста убрать высокопарные слова от "свободе, демократии и суверенитете Украины", все свелось к банальным просьбам.

Стороны обсудили актуальные вопросы и потребности Украины для усиления обороноспособности и стойкости в противостоянии полномасштабному вторжению Российской Федерации

- говорится на официальном сайте Зеленского.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
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