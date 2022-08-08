Трамп считает, что при Байдене ситуация на Украине будет лишь усугубляться

Также бывший президент США возложил на администрацию главы государства ответственность за рекордную инфляцию, падение фондовых рынков, рост цен на энергетику и потерю энергетической независимости

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что при администрации нынешнего лидера Джо Байдена ситуация на Украине будет только усугубляться. Такое мнение республиканец озвучил, выступая в пятницу в Уокешо (штат Висконсин) на митинге перед своими сторонниками.

Трамп в очередной раз обрушился с критикой на демократа Байдена, возложив на его администрацию ответственность за рекордную инфляцию, падение фондовых рынков, рост цен на энергетику и потерю США энергетической независимости. "Мы - страна, которая сдалась в Афганистане, оставив позади мертвых солдат, американских граждан и лучшее в мире военное оборудование на 85 млрд долларов", - констатировал бывший американский лидер, трансляцию выступления которого вел телеканал Newsmax.

По его мнению, Соединенные Штаты позволили России "опустошить страну Украину", далее ситуация "будет становиться только хуже". "Этого бы вообще не произошло, будь я вашим главнокомандующим. И этого не происходило", - отметил Трамп.

Ранее экс-президент, комментируя действия администрации Байдена в ситуации вокруг Украины, озвучивал мнение о том, что конфликт следует завершить заключением сделки, а не отправкой помощи Киеву на миллионы долларов. Кроме того, Трамп утверждал, что из-за действий США конфликт на Украине может привести к третьей мировой войне.