Войти
ТАСС

Трамп считает, что при Байдене ситуация на Украине будет лишь усугубляться

283
0
0
Дональд Трамп
Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo, Evan Vucci

Также бывший президент США возложил на администрацию главы государства ответственность за рекордную инфляцию, падение фондовых рынков, рост цен на энергетику и потерю энергетической независимости

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что при администрации нынешнего лидера Джо Байдена ситуация на Украине будет только усугубляться. Такое мнение республиканец озвучил, выступая в пятницу в Уокешо (штат Висконсин) на митинге перед своими сторонниками.

Трамп в очередной раз обрушился с критикой на демократа Байдена, возложив на его администрацию ответственность за рекордную инфляцию, падение фондовых рынков, рост цен на энергетику и потерю США энергетической независимости. "Мы - страна, которая сдалась в Афганистане, оставив позади мертвых солдат, американских граждан и лучшее в мире военное оборудование на 85 млрд долларов", - констатировал бывший американский лидер, трансляцию выступления которого вел телеканал Newsmax.

По его мнению, Соединенные Штаты позволили России "опустошить страну Украину", далее ситуация "будет становиться только хуже". "Этого бы вообще не произошло, будь я вашим главнокомандующим. И этого не происходило", - отметил Трамп.

Ранее экс-президент, комментируя действия администрации Байдена в ситуации вокруг Украины, озвучивал мнение о том, что конфликт следует завершить заключением сделки, а не отправкой помощи Киеву на миллионы долларов. Кроме того, Трамп утверждал, что из-за действий США конфликт на Украине может привести к третьей мировой войне. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
06.09.2021
«Великобритания — не супердержава»: интервью с Беном Уоллесом (The Spectator, Великобритания)
03.12.2020
"Региональный альянс с глобальным подходом": НАТО затевает реформы
28.09.2020
Российские хакеры внедрились в «Майкрософт»
16.10.2019
Азиатские программы сверхдержав
08.04.2019
Time (США): раскладываем по полочкам непростые отношения России и НАТО
08.04.2019
НАТО озаботилось поиском врагов
10.08.2018
Американский журналист объяснил, почему "Россия - друг США"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.08 05:47
  • 1
«Если начнется война - Китай победит Тайвань. Потери будут огромными»
  • 08.08 04:55
  • 82
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 08.08 04:17
  • 29990
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.08 02:00
  • 2
Секретный резерв для российского ВПК
  • 08.08 00:20
  • 18
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 07.08 22:55
  • 39
Борисов заявил о наличии у России почти всех типов БПЛА
  • 07.08 22:22
  • 1
Мирной Арктике пришел конец, и это хорошо
  • 07.08 16:26
  • 2
Ракета Atlas V с российским двигателем вывела на орбиту спутник Космических сил США
  • 07.08 13:38
  • 2
Замминистра обороны России Александр Фомин провел брифинг для иностранных военных атташе
  • 07.08 13:08
  • 2
В ЦАР ждут прибытия трех тысяч российских военных инструкторов
  • 06.08 00:55
  • 3
«Украина: гладиаторские бои»
  • 05.08 18:07
  • 1
Перед взятием Днепропетровска Россия освободит Кривой Рог
  • 05.08 17:50
  • 1
Итальянская компания разместила шеврон ЦПК на костюме для полета итальянца на SpaceShipTwo
  • 05.08 11:41
  • 2
"Алмаз-Антей" начал опытное производство многофункционального БПЛА
  • 05.08 03:27
  • 3
Новый БПЛА "Алмаз-Антея" поможет в спецоперации на Украине, заявил эксперт