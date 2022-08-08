На форуме "Армия-2022" представят два новых российских аналога американской винтовки М16

Они сделаны на базе аналога винтовки AR15

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Российский производитель оружия под брендом ORSIS - ООО "Промтехнология" - представит в августе на международном военно-техническом форуме "Армия-2022" две новые полуавтоматические винтовки на базе аналога винтовки AR15, принятой на вооружение ВС США как M16. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Мы продолжаем развивать линейку полуавтоматических винтовок. На форуме продемонстрируем новую винтовку на базе AR15 в калибре 9x19, а также усовершенствованную винтовку на базе AR15 в калибре .223 Rem", - сообщили в компании.

В сентябре 2019 года "Промтехнология" запустила в серийное производство винтовку ORSIS-AR15J - аналог американской винтовки AR15 в калибре 5,56x45 мм НАТО. В декабре того же года были разработаны варианты под советские автоматные патроны 7,62x39 мм и 5,45x39 мм.

В 2020 году компания разработала версию AR15 под охотничий патрон .366 ТКМ (9,5x38 мм), разработанный компанией "Техкрим" для гладкоствольного оружия с частично нарезным стволом или стволом с нарезной насадкой. Ствол винтовки выполнен с так называемой сверловкой Ланкастера, с ним AR15 показала кучность, сопоставимую с кучностью нарезной реплики винтовки под патрон 7,62x39 мм - от 0,7 до 1,5 угловой минуты.

AR15 создана в конце 1950-х годов. В 1962 году винтовка была принята на вооружение ВС США как M16 и используется до сих пор. По открытым данным, к настоящему моменту выпущено более 8 млн экземпляров этого оружия, включая модификации.