Полянский заявил, что Украина не демонстрирует готовности к серьезным переговорам

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН назвал "смешными" условия, выдвигаемые Киевом

ООН, 6 августа. /ТАСС/. Украина не готова вести серьезные переговоры об урегулировании, выдвигаемые ею условия смешны. Об этом заявил в пятницу первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в эфире подкаста The Dive.

"Что касается мирных переговоров, то Украина не демонстрирует никаких знаков ответственной позиции. У них есть некоторые требования, которые не могут быть положены на стол в серьезных переговорах. Поэтому мы к этому еще не пришли. Украина только делает политические заявления, что теоретически готова к переговорам с Россией. Но они готовы вести переговоры, если Россия выведет свои войска, даже из Донбасса и Крыма, что просто смешно. Так что у нас пока нет реалистичного партнера, поэтому специальная военная операция продолжается", - сказал он.