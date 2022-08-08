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ТАСС

Более 1 300 военных железнодорожников участвуют в реконструкции БАМа

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Железнодорожные войска Минобороны РФ
Железнодорожные войска Минобороны РФ.
Источник изображения: topwar.ru

Они выполняют земляные работы на 10 объектах, сообщил начальник Главного управления Железнодорожных войск Минобороны РФ Олег Косенков

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Свыше 1 300 военных и гражданских служащих Железнодорожных войск Минобороны России задействованы на реконструкции участка Улак - Февральск Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Об этом ТАСС сообщил начальник Главного управления Железнодорожных войск Минобороны России генерал-лейтенант Олег Косенков в связи с отмечаемым в субботу профессиональным праздником военных железнодорожников - Днем Железнодорожных войск.

"При выполнении государственной задачи на порученных объектах реконструкции участка Улак - Февральск БАМ протяженностью 340 км от Минобороны России задействовано свыше 1 300 человек личного состава и более 1 тыс. единиц техники", - сказал он.

Генерал напомнил, что с принятием верховным главнокомандующим Вооруженными силами Российской Федерации решения о привлечении Железнодорожных войск к выполнению задач на объектах реконструкции БАМ появилась возможность задействовать по предназначению подразделения этих войск четырех военных округов "в условиях, максимально приближенных к боевым".

По его словам, подразделения Железнодорожных войск в 2022 году выполняют земляные работы на 10 объектах и находятся в готовности к развороту работ еще на девяти объектах. По состоянию на начало августа общий объем выполненных земляных работ превышает 2,3 млн куб. м, при работах по сооружению земляного полотна - около 1,4 млн куб. м, что значительно превышает плановые показатели. Все работы выполняются с применением штатных подразделений, табельной техники и собственного железнодорожного подвижного состава, который задействован для подвоза скального грунта на труднодоступные участки.

На трех объектах (разъезд на перегоне Тунгала - Камнега, разъезд 2905 на перегоне Дугда - Нора, разъезд на перегоне Дрогошевск - Скалистый) отсыпка насыпи земляного полотна завершена в полном объеме, выполненные работы переданы заказчику, выполняются отделочные работы.

Также Косенков сообщил, что специальный поезд "Восток" участвует в работах по реконструкции. 

"С апреля 2022 года для увеличения завоза скального грунта на участок реконструкции от станции Верхнезейск до станции Апетенок, где нет карьеров с пригодным грунтом и возможности подвоза скального грунта автомобильным транспортом, был сформирован специальный поезд Железнодорожных войск Восточного военного округа "Восток", - сказал он.

По его словам, в состав поезда "Восток" вошли два маневровых тепловоза, специальный вагон сопровождения и шесть вагонов-самосвалов (думпкаров). "Состав грузового поезда небольшой в связи с ограниченным местом погрузки и выгрузки скального грунта, но поезд маневренный и эффективно справляется с поставленными задачами", - сказал генерал. Он отметил, что поставленные перед Железнодорожными войсками задачи будут выполнены в установленные сроки и с высоким качеством.

К работам по реконструкции БАМ также привлекаются стройотряды профильных гражданских транспортных вузов и курсанты Военного института Железнодорожных войск и военных сообщений. 

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Россия
Компании
Минoбороны РФ
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