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ТАСС

Трасс заявила, что РФ на протяжении последних 15 лет проводит агрессивную политику

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Глава МИД Британии Элизабет Трасс
Глава МИД Британии Элизабет Трасс.
Источник изображения: © AP Photo / Jon Super

Глава МИД Великобритании выступила с утверждением, что Лондон "показал лидерство на Украине"

ЛОНДОН, 5 августа. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс выступила в пятницу с утверждением, что Россия на протяжении едва ли не 15 лет проводит агрессивную внешнюю политику.

"Мы показали лидерство на Украине не только в плане поддержки украинцев, но и с точки зрения противостояния России и осуждения <...> ужасной агрессии, характерной для России на протяжении последних 10-15 лет", - изложила она свою версию развития событий на встрече с членами Консервативной партии в Истборне на юге Англии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что позиционирование России как некой угрозы для Великобритании является для Москвы неприемлемым. 

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Страны
Великобритания
Россия
Украина
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