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Самые глупые прогнозы боевых действий на Украине: вы упадете, узнав авторов

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Начальник штаба армии генерал Марк Милли на военных учениях
Начальник штаба армии генерал Марк Милли на военных учениях.
Источник изображения: © flickr.com / U.S. Army Europe

Прогнозы экспертов – почему они бывают неправильными

Главный военный США Марк Милли, возглавляющий американский аналог нашего Генштаба, в начале февраля дал прогноз, будто Россия овладеет Киевом за три дня. Автор "Вельта" спрашивает, почему американец так позорно ошибся. К себе автор куда менее требователен, хотя его восхищение ВСУ отдает куда более дремучей наивностью.

Многие эксперты высказывают свое мнение по поводу исхода противостояния России и Украины, и постоянно ошибаются в прогнозах. Хочу поделиться своими мыслями, почему так тяжело заглянуть в будущее. А еще — пониманием, почему кровопролитие закончится нескоро.

"Если Россия вторгнется на Украину, то Киев падет в течение 72 часов". Заявивший это 2 февраля генерал не был пропагандистом Путина, это был Марк Милли (Mark Milley), председатель Объединённого комитета начальников штабов США. Он предсказал также, что Россия потеряет 4000 человек, а Украина — 14 000. И все будет кончено.

Гуннар Хайнзон, немецкий профессор, добавивший в 2011 году предмет "Военная демография" в учебную программу Академии обороны НАТО в Риме и до 2020 году преподававший этот предмет, отметил высказывание Милли. Однако он сделал из этого другие выводы.

За два дня до российской агрессии Хайнзон высказал предположение, что Путин побоится потерь в предсказанном американским генералом масштабе. А значит, его можно будет отпугнуть поставками оружия на Украину.

Действительно ли своевременные поставки вооружения — прежде всего, со стороны колебавшихся тогда США — заставили бы Путина задуматься, мы знать не можем. Сейчас оружие поступает, в том числе и из еще сильнее колебавшейся Германии. <...>

Но Путин почему-то все никак не испугается.

Тем не менее, британский историк Нилл Фергюсон (Niall Ferguson) в интервью газете Welt недавно заявил, что раз Путин перешел от наступательной войны к войне на истощение, то он находится в более выгодном положении. А значит, Россия выиграет, хоть и не сразу. Фергюсон сказал также, что был "шокирован наивностью правительства Байдена и многих американских комментаторов, считающих, что Украина может победить".

К этим наивным теперь, вероятно, относится и генерал Милли, который на дня заметил, что русские в Донбассе смогли продвинуться всего на 10-15 километров — это расстояние от Уолл-стрит до "Янки-стэдиума", бейсбольного стадиона в Южном Бронксе.

Кроме того, Милли вдруг сделал для себя открытие, что украинцы "воюют очень эффективно". Это действительно так. Если и есть фактор, который недооценили все эксперты, так это боевой дух украинских солдат и — десятков тысяч! — военнослужащих женского пола.

Я сейчас на Адриатике и провожу, как миллионы немцев, отпуск в разгар войны. И, как миллионы немцев, я не надеюсь, что война закончится скоро. Что бы об этом ни говорил тот или иной эксперт.

Как сказал однажды один умный человек, делать прогнозы сложно, особенно если речь идет о будущем. Некоторые эксперты признают это иногда: непосредственно после того, как Путин уже открыто вмешался в боевые действия на Украине в феврале, бывший генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят (Harald Kujat) сказал в интервью порталу Focus online, что "ожидал эскалации в регионе Донбасса, но не нападения на всю Украину. Я все еще надеялся, что какой-то выход есть. Но я ошибся".

Однако это не мешает Куяту сейчас вновь давать оценки на всех имеющихся в его распоряжении каналах и призывать к переговорам с Путиным. Оставьте же ваши экспертизы при себе! Давайте лучше поддержим Украину всем, чем можем, да и все тут!

Алан Позенер (Alan Posener)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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