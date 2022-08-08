РФ призвала осудить действия киевской власти, осуществляющей акты ядерного терроризма

В Минобороны РФ сообщили, что провокация ВСУ произошла на фоне конференции по нераспространению ядерного оружия

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Россия призвала международные организации осудить преступные действия киевской власти, осуществляющей акты ядерного терроризма. Об этом журналистам сообщили в пятницу Минобороны РФ, комментируя провокацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) по обстрелу объектов Запорожской АЭС и Энергодара.

"Призываем международные организации осудить преступные действия режима [президента Украины Владимира] Зеленского, осуществляющего акты ядерного терроризма", - сказали в ведомстве, подчеркнув, что в случае дальнейших провокаций на Запорожской атомной электростанции вся ответственность за нарушение ее работы всецело ложится на киевскую власть.

В Минобороны уточнили, что украинские вооруженные формирования в пятницу с 16:20 до 17:24 выпустили двадцать 152 мм снарядов по территории Запорожской АЭС и городу Энергодар. Обстрелы велись одним из подразделений 45-й артиллерийской бригады ВСУ с огневых позиций в районе поселка Марганец, который находится на противоположном берегу Кременчугского водохранилища, находящемся под контролем украинской армии.

В результате обстрелов произошло факельное возгорание водорода на водородной станции на АЭС, пожар был оперативно ликвидирован аварийными службами. Кроме того, на АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Также в Энергодаре частично отсутствует электричество и водоснабжение.

В военном ведомстве добавили, что по счастливой случайности украинские снаряды не попали в находившиеся рядом масло-мазутное хозяйство и кислородную станцию. Благодаря этому удалось избежать более крупного пожара и возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции. В сообщении отмечается, что цинизм провокации по обстрелу Запорожской АЭС и Энергодара придает то, что она проходит на фоне обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке.

В МО РФ сообщили, что провокация ВСУ произошла на фоне конференции по нераспространению ядерного оружия. Как уточнили в российском военном ведомстве, в пятницу украинские вооруженные формирования выпустили 20 152-миллиметровых снарядов по территории Запорожской АЭС и Энергодару.

"Особый цинизм данной провокации киевского режима придает то, что она осуществлена во время проведения в Нью-Йорке под эгидой Организации Объединенных Наций международной конференции по действию Договора о нераспространении ядерного оружия", - говорится в сообщении.

Запорожская АЭС является крупнейшей в Европе, она производила четверть всей электроэнергии на Украине, ее мощность составляет около 6 тыс. мегаватт. С 1996 года Запорожская АЭС являлась обособленным подразделением национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", подконтрольной Украине. В марте 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. Сейчас АЭС работает на 70% от полной мощности, поскольку на освобожденной территории Запорожской области существует переизбыток производимой электроэнергии, в будущем планируется наладить ее поставки в Крым.