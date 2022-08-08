Китай стал вызовом для Америки. Придется отвечать

Китайский вызов для Америки

За последние десятилетия Китай достиг впечатляющего прогресса и стал для США вызовом в великодержавной конкуренции, пишет Project Syndicate. Что произойдёт в следующие три десятилетия, и кто станет победителем? Ответ будет зависеть, в частности, от действий Китая и реакции Америки на них.

Джозеф Най

АСПЕН – В июле этого года на Форуме по безопасности в Аспене (я являюсь сопредседателем форума) посол Китая в США Цинь Ган призывал к лучшему пониманию своей страны. Но среди собравшихся экспертов велись серьёзные дебаты по вопросу целей Китая. Председатель Си Цзиньпин объявил о намерении Китая обогнать Америку в сфере критически важных технологий, таких как искусственный интеллект и синтетическая биология, к 2030 году, а многие аналитики прогнозируют, что ВВП Китая (в пересчёте по рыночному валютному курсу) превзойдёт ВВП США уже в начале следующего десятилетия. Действительно ли Китай стремится занять место США в качестве ведущей мировой державы к столетию коммунистического правления, которое будет отмечаться в 2049 году?

Некоторые алармисты метафорично говорят, что у китайцев сейчас "десять футов роста" (то есть они полны оптимизма), однако один опытный участник Аспена пошутил, что у Китая, скорее, 5 футов 10 дюймов роста в сравнении с 6 футами и 2 дюймами у Америки. Так или иначе, Китай достиг впечатляющего прогресса за последние десятилетия, и стратеги США называют его "определяющим вызовом" в великодержавной конкуренции.

Что произойдёт в следующие три десятилетия? Ответ будет зависеть от многих неизвестных. Некоторые аналитики считают, что Китай находится на спаде, потому что он не смог избежать "ловушки средних доходов". Другие полагают, что Китай "выходит на плато" из-за демографических ограничений, низкой факторной производительности и проводимой Си политики потакания государственным предприятиям, а не частным компаниям. Кроме того, Китай столкнулся с серьёзными проблемами роста неравенства и экологической деградации. "Китайская мечта" Си Цзиньпина и любые другие линейные планы могут пойти под откос из-за непредвиденных событий, например, войны за Тайвань или финансового кризиса.

И здесь опять же часть экспертов в Аспене выражала больше пессимизма, чем остальные. Никогда не бывает какого-то одного будущего, есть лишь множество возможных сценариев, и ответ на вопрос, какой из них станет наиболее вероятным, будет зависеть, в частности, от действий Китая и выбранной Америкой реакции на эти действия.

И подобно наличию множества вариантов возможного будущего, у Америки есть риск совершить множество возможных провальных ошибок, реагируя на китайский вызов. Именно поэтому разумная стратегия не должна предусматривать лишь один из вариантов. Наиболее драматичной провальной ошибкой стала бы большая война. Даже если в этой войне возобладает Америка, военный конфликт между двумя экономически крупнейшими странами мира приведёт к таким глобальным экономическим последствиям, что последствия нападении России на Украину начнут выглядеть сравнительно умеренными.

Эксперты по безопасности, собравшиеся в Аспене, сосредоточили внимание на Тайване, который Китай считает его своей диссидентской провинцией, как на потенциальном поводе для китайско-американской войны. Америка уже давно пытается убедить Тайвань не провозглашать независимость де-юре и одновременно удерживает Китай от применения силы против этого острова. Однако китайский военный потенциал увеличивается, и, хотя президент США Джо Байден отрицает изменения в американской политике, визиты высокого уровня на Тайвань (совсем недавно остров посетила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси), по мнению китайских официальных лиц, лишают эту политику содержания. Можно представить, как обе стороны внезапно окажутся в состоянии войны, подобно крупнейшим державам Европы в 1914 году.

Вторым типом катастрофы стала бы затяжная холодная война, усиливаемая нарастающей демонизацией Китая во внутриполитической жизни США. Такой исход воспрепятствует китайско-американскому сотрудничеству в вопросах управления мировой экономикой или экологической взаимозависимостью, в первую очередь это касается борьбы с пандемиями и изменением климата. А американо-китайское соперничество, мешающее сотрудничеству ради замедления распространения ядерного и биологического оружия, всем очень дорого обойдётся.

США пострадают и в том случае, если не смогут справиться с внутриполитической поляризацией и решить свои социально-экономические проблемы, что может привести к расфокусировке внимания и серьёзному ослаблению технологического динамизма, который позволяет стране успешно конкурировать с находящимся на подъёме Китаем. Рост популистского нативизма, ограничивающего иммиграцию или ослабляющего поддержку Америкой международных организаций и альянсов, также может привести к конкурентному проигрышу.

Наконец, Америка может уклониться от своего видения и ценностей. Да, конечно, реализм и благоразумие являются необходимыми условиями успешной стратегии в отношении Китая. У США нет возможности сделать Китай демократической страной, только сами китайцы способны на это. Но присутствие концепции демократических ценностей и прав человека важно для создания мягкой силы, которая приносит пользу Америке, привлекая, а не принуждая союзников. Именно поэтому успешный ответ США на китайский вызов начинается дома, и он должен опираться на защиту собственных демократических институтов Америки.

США следует также инвестировать в научные исследования и разработки, в том числе в рамках закона "О чипах и науке", недавно одобренном Конгрессом и предполагающим расходы в размере 280 миллиардов долларов, чтобы сохранять своё технологическое преимущество в критически важных отраслях. И Америка должна оставаться открытой для мира, в том числе для китайских студентов, а не отступать за занавес страха и упадничества.

Во внешней политике и политике безопасности США нужно реструктурировать имеющиеся военные силы для их адаптации к технологическим изменениям, а также укреплять союзные структуры, в том числе НАТО и партнёрства с Японией, Австралией и Южной Кореей. Следует подчеркнуть, что доля мировой экономики, которая приходится на Америку и её союзников, вдвое больше доли Китая и России вместе взятых. США нужно расширять отношения с Индией, в том числе в дипломатических рамках "Квада", неформальной группы по вопросам безопасности четырёх стран, в которую также входят Япония и Австралия.

Кроме того, Америке нужно укреплять и дополнять своё участие в существующих международных организациях, созданных для установления стандартов и управления взаимозависимостью. Наконец, важно сотрудничать с Китаем, когда это возможно, в вопросах транснациональной взаимозависимости.

Бывший премьер-министр Австралии Кевин Радд в важной новой книге "Предотвратимая война: Опасности катастрофического конфликта между США и Китаем Си Цзиньпина" предлагает сделать целью "управляемое стратегическое соперничество". В краткосрочной перспективе подъём национализма в Китае и напористая политика правительства Си означают, что в этом уравнении США, наверное, придётся тратить больше времени на соперничество. Но если Америка сумеет избежать идеологической демонизации, будет избегать вводящих в заблуждение аналогий с Холодной войной и сохранит свои альянсы, тогда она сможет успешно справиться с китайским вызовом.

Джозеф С.Най - младший является профессором Гарвардского университета и автором книги "Имеет ли значение мораль? Президенты и внешняя политика от Рузвельта до Трампа" (издательство Оксфордского университета, 2020).