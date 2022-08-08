"Сродни чернобыльской". МИД РФ заявил о риске катастрофы на Запорожской АЭС из-за атак ВСУ

Россия призывает принять действия для прекращения обстрелов Запорожской АЭС

ООН, 5 августа. /ТАСС/. Ситуация в районе Запорожской АЭС характеризуется как исключительно тревожная. Об этом заявил в пятницу заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий на конференции в ООН по Договору о нераспространении ядерного оружия.

"Буквально два часа назад украинские вооруженные силы обстреляли Запорожскую АЭC артиллерией крупного калибра, - сообщил он. - Снаряды попали в объект, с которого ведется распределение электрической энергии на станцию, что чревато ее обесточиванием. В районе обстрела возник пожар, поскольку повреждены трубопроводы. Помимо этого, украинские вооруженные силы обстреляли в это же время город Энергодар в нескольких километрах от запорожской станции, где проживает персонал станции. Пока не известно, каковы последствия этих обстрелов, имеются ли человеческие жертвы. Все это выясняется. Исходя из той информации, которую мы получаем в режиме реального времени, на место пожара, о котором я сказал, не могут прибыть ремонтные бригады, поскольку вероятность артиллерийского обстрела сохраняется".

"Ситуация исключительно тревожная, чреватая техногенной катастрофой на крупнейшей в Европе атомной электростанции. Эта катастрофа, если авария там произойдет, будет сродни чернобыльской", - указал дипломат.

По его словам, РФ призывает принять действия для прекращения обстрелов Запорожской АЭС. "Мы бы хотели обратиться к международным организациям, в первую очередь к ООН и МАГАТЭ, а также к странам, которые имеют влияние на киевский режим, предпринять действия, чтобы обстрелы атомной станции немедленно прекратились", - сказал он.