WP сообщила о "беспрецедентных возможностях" наблюдения с помощью спутника "Хайям"

Это новый спутник, который Россия готовится запустить по заказу Ирана на следующей неделе

ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. Спутник дистанционного зондирования Земли "Хайям", который будет запущен с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Байконур 9 августа, даст Ирану беспрецедентные возможности ведения наблюдения за объектами на Ближнем Востоке. Такая оценка приводится в статье, опубликованной в пятницу в газете The Washington Post.

Как полагают источники издания из числа должностных лиц западных стран, "новый спутник, который Россия готовится запустить по заказу Ирана на следующей неделе, значительно расширит возможности Тегерана по сбору разведданных о военных объектах на Ближнем Востоке". "Россия согласилась изготовить и осуществить запуск системы "Канопус-В", частью которой будет камера высокого разрешения, что даст Тегерану беспрецедентные возможности, включая практически непрерывное слежение за важными объектами в Израиле и в зоне Персидского залива", - говорится в материале.

Как отмечается в статье, администрация президента США Джо Байдена внимательно следит за применением Тегераном спутников. По оценке издания, использование аппарата "Хайям" обеспечит "существенное улучшение [систем наблюдения] по сравнению с имеющимися у Ирана возможностями". Как утверждает газета, США располагают более мощными системами слежения с орбиты. "Иран уже давно находится под постоянным наблюдением американских и израильских спутниковых камер высокого разрешения", - подчеркивает издание.

Как сообщили ранее журналистам в Роскосмосе, аппарат "Хайям" был разработан и изготовлен на предприятиях, входящих в госкорпорацию.