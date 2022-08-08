Власти ДНР на время спецоперации запретили использовать беспилотники

Уточняется, что запрет не распространяется на технику МВД, министерства госбезопасности, народной милиции, МЧС, генпрокуратуры, которая задействована в обеспечении государственной и общественной безопасности и проведения поисковых и спасательных операций

ДОНЕЦК, 5 августа. /ТАСС/. Использование беспилотников запретили в воздушном пространстве Донецкой Народной Республики (ДНР) на время проведения специальной военной операции. Соответствующее постановление Госкомитета обороны опубликовано в пятницу на сайте главы ДНР Дениса Пушилина.

"На время действия специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины установить запрет на использование беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве Донецкой Народной Республики", - говорится в документе.

Уточняется, что запрет не распространяется на технику МВД, министерства госбезопасности, народной милиции, МЧС, генпрокуратуры, которая задействована в обеспечении государственной и общественной безопасности и проведения поисковых и спасательных операций. Также беспилотники разрешено использовать представителям СМИ, в том числе зарубежных, которые аккредитованы в республике при условии постановки техники на учет.

Под воздушным пространством республики понимается "часть воздушной сферы, расположенной над территорией ДНР, в том числе над ее территориальными водами (территориальным морем), и ограниченной вертикальной поверхностью, которая проходит в пределах государственной границы ДНР с учетом освобожденных территорий, ранее временно находившихся под контролем Украины".

В документе уточняется, что в случае нарушения запрета техника будет изыматься, а право собственности ее владельца прекращаться с момента изъятия.

Постановление вступило в силу с момента опубликования.