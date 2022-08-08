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ТАСС

Guardian узнала о "Группе Моцарта" из экс-военных Запада, готовящей новобранцев на Украине

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Военнослужащие ВС Украины
Военнослужащие ВС Украины.
Источник изображения: РИА "Новости"

Создателем группы, в состав которой входит от 20 до 30 человек, издание называет отставного полковника Корпуса морской пехоты США Энди Милбурна, покинувшего военную службу в 2019 году

ЛОНДОН, 5 августа. /ТАСС/. Бывшие военнослужащие из США, Великобритании, Ирландии и других западных стран занимаются подготовкой новобранцев, пополняющих ряды Сил территориальной обороны и ВСУ. Как пишет в пятницу газета The Guardian, западные инструкторы, работающие сейчас на Донбассе, называют себя "Группой Моцарта" по аналогии с частной военной компанией "Вагнер", известной также как "Группа Вагнера".

Создателем новой группы, в состав которой входит от 20 до 30 человек, издание называет отставного полковника Корпуса морской пехоты США Энди Милбурна, покинувшего военную службу в 2019 году. До этого он занимал должность начальника штаба Командования специальных операций США "Центр" (SOCCENT) и руководил международной группой по борьбе с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ) на территории Ирака. Милбурн заявил изданию, что за частным военным предприятием, которое он организовал, набрав добровольцев с большим военным опытом из разных стран мира, прочно закрепилось название "Группа Моцарта", которое ему не вполне нравится. Он также не хочет, чтобы его подчиненных сравнивали с иностранными "военными туристами", действия которых, по его словам, могут способствовать ухудшению отношений между Украиной и Западом.

Милбурн говорит, что члены группы не только проводят 10-дневные курсы подготовки для новобранцев, обучив уже несколько тысяч человек, но и занимаются доставкой гуманитарной помощи в города, находящиеся рядом с линией фронта, а также вывозят гражданских лиц из опасных районов. Он также утверждает, что деятельность "Группы Моцарта" финансируется преимущественно за счет частных спонсоров из США. По его словам, в американском правительстве не хотят помогать его предприятию деньгами, опасаясь негативных политических, а потенциально и военных последствий, если члены группы будут вынуждены участвовать в боях против российских сил. Сам Милбурн заявляет, что его подчиненные перестают быть членами "Группы Моцарта", если начинают участвовать в боевых действиях.

Необученные новобранцы

Члены группы, которая первоначально работала с бойцами киевской теробороны, рассказали изданию, что сейчас им приходится тренировать почти необученных новобранцев, которых украинские командиры временно возвращают с фронта. По их словам, в украинских вооруженных силах процесс подготовки сейчас "поставлен с ног на голову", а руководство страны не хочет официально признавать, что большая часть украинских солдат не имеет военной подготовки. Собеседники издания также отметили, что западные вооружения и техника часто не могут правильно использоваться из-за отсутствия у украинских солдат необходимых навыков. Так, по словам одного из инструкторов, ПЗРК Javelin стоимостью $178 тыс. становится бесполезна, если в процессе обучения будут разряжены батареи системы наведения.

Правительство Великобритании предупреждает, что лица, отправляющиеся на Украину для участия в боевых действиях или оказания помощи участникам боевых действий, могут быть осуждены в случае возвращения в королевство. 

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Великобритания
Ирак
Ирландия
США
Украина
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