Войти
Lenta.ru

Названа дата первого в 2022 году пуска с Восточного

272
0
0
Старт ракеты-носителя с космодрома Восточный
Старт ракеты-носителя с космодрома Восточный.
Источник изображения: РИА Новости

Первый и, возможно, единственный в 2022 году пуск с нового российского космодрома Восточный может состояться 22 октября. Дату старта ТАСС назвал источник в ракетно-космической отрасли.

Ожидается, что на ракете «Союз-2» будут запущены три спутника «Гонец-М». «Запуск "Гонцов" с Восточного может состояться 22 октября», — сказал собеседник.

В августе «Роскосмос» сообщил о прибытии на Восточный разгонного блока «Фрегат», предназначенного для запуска демонстрационного спутника широкополосного доступа в интернет «Скиф-Д» и трех аппаратов «Гонец-М» низкоорбитальной системы подвижной спутниковой связи.

В июле Дмитрий Рогозин, занимая должность гендиректора госкорпорации, заявил, что западные санкции, введенные в отношении России, не оказали практически никакого влияния на строительство космодрома Восточный.

В 2021 году с Восточного было произведено пять пусков, все — в интересах оператора OneWeb.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гонец-М
Фрегат РБ
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Союз-2 РН
Похожие новости
16.11.2020
Названы сроки пуска спутника для мониторинга климата Арктики
26.03.2020
Замглавы Роскосмоса: при подготовке ракеты к старту главный контролер — совесть
23.03.2020
Более 30 спутников OneWeb успешно вывели на орбиту
04.03.2019
Байконур усовершенствуют после нештатной ситуации с "Союзом"
26.02.2019
Россия ведет переговоры о финансовом участии в головной компании OneWeb
25.02.2019
Рогозин заявил, что замечаний по запуску спутника Egyptsat-A нет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.08 05:47
  • 1
«Если начнется война - Китай победит Тайвань. Потери будут огромными»
  • 08.08 04:55
  • 82
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 08.08 04:17
  • 29990
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.08 02:00
  • 2
Секретный резерв для российского ВПК
  • 08.08 00:20
  • 18
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 07.08 22:55
  • 39
Борисов заявил о наличии у России почти всех типов БПЛА
  • 07.08 22:22
  • 1
Мирной Арктике пришел конец, и это хорошо
  • 07.08 16:26
  • 2
Ракета Atlas V с российским двигателем вывела на орбиту спутник Космических сил США
  • 07.08 13:38
  • 2
Замминистра обороны России Александр Фомин провел брифинг для иностранных военных атташе
  • 07.08 13:08
  • 2
В ЦАР ждут прибытия трех тысяч российских военных инструкторов
  • 06.08 00:55
  • 3
«Украина: гладиаторские бои»
  • 05.08 18:07
  • 1
Перед взятием Днепропетровска Россия освободит Кривой Рог
  • 05.08 17:50
  • 1
Итальянская компания разместила шеврон ЦПК на костюме для полета итальянца на SpaceShipTwo
  • 05.08 11:41
  • 2
"Алмаз-Антей" начал опытное производство многофункционального БПЛА
  • 05.08 03:27
  • 3
Новый БПЛА "Алмаз-Антея" поможет в спецоперации на Украине, заявил эксперт