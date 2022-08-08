Названа дата первого в 2022 году пуска с Восточного

Первый и, возможно, единственный в 2022 году пуск с нового российского космодрома Восточный может состояться 22 октября. Дату старта ТАСС назвал источник в ракетно-космической отрасли.

Ожидается, что на ракете «Союз-2» будут запущены три спутника «Гонец-М». «Запуск "Гонцов" с Восточного может состояться 22 октября», — сказал собеседник.

В августе «Роскосмос» сообщил о прибытии на Восточный разгонного блока «Фрегат», предназначенного для запуска демонстрационного спутника широкополосного доступа в интернет «Скиф-Д» и трех аппаратов «Гонец-М» низкоорбитальной системы подвижной спутниковой связи.

В июле Дмитрий Рогозин, занимая должность гендиректора госкорпорации, заявил, что западные санкции, введенные в отношении России, не оказали практически никакого влияния на строительство космодрома Восточный.

В 2021 году с Восточного было произведено пять пусков, все — в интересах оператора OneWeb.