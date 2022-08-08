На Новой Земле прошла тренировка С-400 Северного флота по противовоздушной обороне

Роль условного противника выполняли четыре корабельных истребителя МиГ-29К отдельного корабельного истребительного полка

ТАСС, 5 августа. Входящие в состав армии ВВС и ПВО Северного флота дежурные силы зенитного ракетного полка, дислоцированного на архипелаге Новая Земля, провели тренировку по противовоздушной обороне, сообщили в пятницу в пресс-службе флота.

"К тренировке привлекались силы дивизиона зенитных ракетных комплексов С-400 в рамках проверки несения боевого дежурства. Расчеты, принимавшие участие в тренировке, провели комплекс мероприятий по разведке, идентификации и сопровождению целей и показали высокую профессиональную подготовку. Все отработанные нормативы выполнены не ниже чем на оценку "хорошо", - говорится в сообщении.

Роль условного противника выполняли четыре корабельных истребителя МиГ-29К отдельного корабельного истребительного полка армии ВВС и ПВО Северного флота.

Зенитная ракетная система С-400 предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения на дальности в несколько сотен километров, летящих во всем диапазоне высот. Подобные системы успешно эксплуатируются в условиях Крайнего Севера и Арктики и уже несколько лет стоят на боевом дежурстве по ПВО сил Северного флота в Кольском Заполярье.