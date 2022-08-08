Войти
ТАСС

На Новой Земле прошла тренировка С-400 Северного флота по противовоздушной обороне

286
0
0
Палубный многоцелевой истребитель МиГ-29К
Палубный многоцелевой истребитель МиГ-29К.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Роль условного противника выполняли четыре корабельных истребителя МиГ-29К отдельного корабельного истребительного полка

ТАСС, 5 августа. Входящие в состав армии ВВС и ПВО Северного флота дежурные силы зенитного ракетного полка, дислоцированного на архипелаге Новая Земля, провели тренировку по противовоздушной обороне, сообщили в пятницу в пресс-службе флота.

"К тренировке привлекались силы дивизиона зенитных ракетных комплексов С-400 в рамках проверки несения боевого дежурства. Расчеты, принимавшие участие в тренировке, провели комплекс мероприятий по разведке, идентификации и сопровождению целей и показали высокую профессиональную подготовку. Все отработанные нормативы выполнены не ниже чем на оценку "хорошо", - говорится в сообщении.

Роль условного противника выполняли четыре корабельных истребителя МиГ-29К отдельного корабельного истребительного полка армии ВВС и ПВО Северного флота.

Зенитная ракетная система С-400 предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения на дальности в несколько сотен километров, летящих во всем диапазоне высот. Подобные системы успешно эксплуатируются в условиях Крайнего Севера и Арктики и уже несколько лет стоят на боевом дежурстве по ПВО сил Северного флота в Кольском Заполярье. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
МиГ-29К
С-400 Триумф
Проекты
Арктика
СФ
Похожие новости
08.08.2022
Системы С-400 провели тренировку в Арктике
19.05.2021
Там любая война – холодная
19.04.2021
The National Interest (США): военное присутствие России в Арктике стало более опасным
08.10.2020
Расчеты ПВО С-400 Северного флота провели тренировку по поражению воздушных целей в Арктике
19.02.2018
Владимир Королев: в течение последних пяти лет был заложен фундамент развития ВМФ РФ по всем направлениям
28.12.2015
10 главных событий 2015 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.08 05:47
  • 1
«Если начнется война - Китай победит Тайвань. Потери будут огромными»
  • 08.08 04:55
  • 82
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 08.08 04:17
  • 29990
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.08 02:00
  • 2
Секретный резерв для российского ВПК
  • 08.08 00:20
  • 18
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 07.08 22:55
  • 39
Борисов заявил о наличии у России почти всех типов БПЛА
  • 07.08 22:22
  • 1
Мирной Арктике пришел конец, и это хорошо
  • 07.08 16:26
  • 2
Ракета Atlas V с российским двигателем вывела на орбиту спутник Космических сил США
  • 07.08 13:38
  • 2
Замминистра обороны России Александр Фомин провел брифинг для иностранных военных атташе
  • 07.08 13:08
  • 2
В ЦАР ждут прибытия трех тысяч российских военных инструкторов
  • 06.08 00:55
  • 3
«Украина: гладиаторские бои»
  • 05.08 18:07
  • 1
Перед взятием Днепропетровска Россия освободит Кривой Рог
  • 05.08 17:50
  • 1
Итальянская компания разместила шеврон ЦПК на костюме для полета итальянца на SpaceShipTwo
  • 05.08 11:41
  • 2
"Алмаз-Антей" начал опытное производство многофункционального БПЛА
  • 05.08 03:27
  • 3
Новый БПЛА "Алмаз-Антея" поможет в спецоперации на Украине, заявил эксперт