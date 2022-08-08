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Интерфакс-АВН

Системы С-400 провели тренировку в Арктике

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Зенитные системы С-400
Зенитные системы С-400.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Москва. 5 августа. ИНТЕРФАКС - Зенитные ракетные системы С-400 Северного флота провели тренировку на архипелаге Новая Земля, сообщили в пресс-службе флота.

"С дежурными силами зенитного ракетного полка, дислоцируемого на архипелаге Новая Земля, входящего в состав объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота, проведена тренировка по противовоздушной обороне в Арктике", - сообщила пресс-служба в пятницу.

По ее информации, к тренировке привлекались два дивизиона систем ПВО С-400 и четыре истребителя МиГ-29К Северного флота.

"Расчеты, принимавшие участие в тренировке, провели комплекс мероприятий по разведке, идентификации и сопровождению целей и показали высокую профессиональную подготовку. Все отработанные нормативы выполнены не ниже чем на оценку "хорошо", - отмечается в сообщении.

ЗРС С-400 "Триумф" (концерн ВКО "Алмаз-Антей) предназначена для поражения самолётов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения. По официальным данным, система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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Страны
Россия
Продукция
МиГ-29К
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
Арктика
ГЗЛА
СФ
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