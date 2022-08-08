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Военное обозрение

ВКС показали уничтожение обученных США сирийских боевиков, укрывшихся в пещерах

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Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны РФ продемонстрировало успешную боевую работу российских военных летчиков в Сирии. Все произошло вчера, когда пилоты ВКС России при проведении воздушного патрулирования обнаружили оборудованные укрепления боевиков террористической группировки «Лива Шухада Эль-Карьятейн» в пустыне Белая. Экипаж нанес удар по позициям боевиков, судя по кадрам управляемой ракетой, и уничтожил всех террористов, укрывавшихся в пещерах.

Отработали

— лаконично констатировал пилот после видеофиксации попадания ракеты по цели.

Боевики «Лива Шухада Эль-Карьятейн» оборудовали скрытые укрепления в пустыне Сирийской Арабской Республики, откуда совершали вылазки и проводили диверсии против мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры САР.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что «данная террористическая группировка базируется в зоне Эт-Танф, снабжается и обучается инструкторами сил специальных операций армии США».

Лётчиками армейской авиации ВКС России все боевики были успешно уничтожены

— говорится в заявлении Минобороны РФ.


Накануне в САР прошли совместные военные учения, в ходе которых сирийские солдаты при поддержке ВКС России провели полноценную наступательную операцию в районе самого большого в стране озера Аль-Джаббуль. В ходе учения сирийский десант, обученный российскими инструкторами, на танках и БТР провел успешное форсирование водной преграды и вступил в бой с условным противником при огневой поддержке российской боевой авиации. Также были отработаны поражения воздушных целей силами сирийского ПВО.

Совместные учения российских и сирийских военных проводятся регулярно. Тренировки не только позволяют отточить сложные маневры и усовершенствовать профессиональные навыки, но также способствуют лучшему взаимопониманию между военными.

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