Virgin Galactic снова отложила суборбитальный полет туристов из-за крупных убытков

Компания планировала суборбитальный полет в четвертом квартале 2022 года, однако из-за "нехватки рабочей силы и кризиса в цепочках поставок" перенесла его на первый квартал 2023 года

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Американская компания Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона отложила коммерческий суборбитальный полет (на высоту около 100 км от поверхности Земли) до второго квартала 2023 года, отчитавшись об убытках в размере $110,7 млн с апреля по июнь. Об этом компания сообщила в четверг в квартальном отчете.

"Наши краткосрочные планы теперь предусматривают осуществление суборбитального полета туристов во втором квартале 2023 года. Мы внедрили множество действенных инициатив, способствующих долгосрочному успеху", - говорится в отчете. Убытки компании во втором квартале составили около $111 млн, превысив почти на $18 млн показатель за аналогичный период 2021 года.

Ранее Virgin Galactic планировала суборбитальный полет в четвертом квартале 2022 года, однако из-за "нехватки рабочей силы и кризиса в цепочках поставок" перенесла его на первый квартал 2023 года. В феврале компания начала продажу билетов на космические путешествия, установив цены на уровне $450 тыс. на человека при условии первоначального взноса в размере $150 тыс.

В четверг другая американская компания Blue Origin в шестой раз отправила на суборбиту корабль New Shepard с шестью туристами на борту. Полет продолжался более десяти минут. Предыдущие запуски состоялись в июле, октябре и декабре прошлого года, 31 марта и 4 июня текущего года. Компания не раскрывает, во сколько обходится желающим такое путешествие.

Virgin Galactic развивает проекты суборбитальных туристических полетов. Для этого был построен космолет Unity на шесть пассажиров. Всего с 2016 года компания провела 22 испытательных полета космолетов. В миссии Unity-22, состоявшейся 11 июля 2021 г., приняли участие Ричард Брэнсон и пять сотрудников Virgin Galactic. Космолет поднялся на высоту 86 км, где экипаж в течение нескольких минут ощущал состояние невесомости.