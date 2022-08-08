Войти
ТАСС

Virgin Galactic снова отложила суборбитальный полет туристов из-за крупных убытков

274
0
0
Суборбитальный космоплан Unity компании Virgin Galactic
Суборбитальный космоплан Unity компании Virgin Galactic.
Источник изображения: © Matt Hartman via AP

Компания планировала суборбитальный полет в четвертом квартале 2022 года, однако из-за "нехватки рабочей силы и кризиса в цепочках поставок" перенесла его на первый квартал 2023 года

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Американская компания Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона отложила коммерческий суборбитальный полет (на высоту около 100 км от поверхности Земли) до второго квартала 2023 года, отчитавшись об убытках в размере $110,7 млн с апреля по июнь. Об этом компания сообщила в четверг в квартальном отчете.

"Наши краткосрочные планы теперь предусматривают осуществление суборбитального полета туристов во втором квартале 2023 года. Мы внедрили множество действенных инициатив, способствующих долгосрочному успеху", - говорится в отчете. Убытки компании во втором квартале составили около $111 млн, превысив почти на $18 млн показатель за аналогичный период 2021 года.

Ранее Virgin Galactic планировала суборбитальный полет в четвертом квартале 2022 года, однако из-за "нехватки рабочей силы и кризиса в цепочках поставок" перенесла его на первый квартал 2023 года. В феврале компания начала продажу билетов на космические путешествия, установив цены на уровне $450 тыс. на человека при условии первоначального взноса в размере $150 тыс.

В четверг другая американская компания Blue Origin в шестой раз отправила на суборбиту корабль New Shepard с шестью туристами на борту. Полет продолжался более десяти минут. Предыдущие запуски состоялись в июле, октябре и декабре прошлого года, 31 марта и 4 июня текущего года. Компания не раскрывает, во сколько обходится желающим такое путешествие.

Virgin Galactic развивает проекты суборбитальных туристических полетов. Для этого был построен космолет Unity на шесть пассажиров. Всего с 2016 года компания провела 22 испытательных полета космолетов. В миссии Unity-22, состоявшейся 11 июля 2021 г., приняли участие Ричард Брэнсон и пять сотрудников Virgin Galactic. Космолет поднялся на высоту 86 км, где экипаж в течение нескольких минут ощущал состояние невесомости. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Blue Origin
Virgin Galactic
Похожие новости
17.09.2021
Эксперт объяснил длительность полета Crew Dragon с космическими туристами
14.07.2021
Blue Origin получила лицензию на пилотируемые полеты New Shepard
13.07.2021
"Поздравления Ричарду!": первый миллиардер подобрался к космосу
08.07.2021
В Роскосмосе допустили появление в России частной компании в сфере космического туризма
07.07.2021
Космическая жара: июль станет одним из самых насыщенных месяцев на инопланетные новости
20.09.2019
В Космических силах США ждут больших дивидендов от работы с Blue Origin и SpaceX
10.03.2017
Blue Origin подписала второй контракт на пять пусков ракеты New Glenn со спутниками OneWeb
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.08 05:47
  • 1
«Если начнется война - Китай победит Тайвань. Потери будут огромными»
  • 08.08 04:55
  • 82
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 08.08 04:17
  • 29990
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.08 02:00
  • 2
Секретный резерв для российского ВПК
  • 08.08 00:20
  • 18
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 07.08 22:55
  • 39
Борисов заявил о наличии у России почти всех типов БПЛА
  • 07.08 22:22
  • 1
Мирной Арктике пришел конец, и это хорошо
  • 07.08 16:26
  • 2
Ракета Atlas V с российским двигателем вывела на орбиту спутник Космических сил США
  • 07.08 13:38
  • 2
Замминистра обороны России Александр Фомин провел брифинг для иностранных военных атташе
  • 07.08 13:08
  • 2
В ЦАР ждут прибытия трех тысяч российских военных инструкторов
  • 06.08 00:55
  • 3
«Украина: гладиаторские бои»
  • 05.08 18:07
  • 1
Перед взятием Днепропетровска Россия освободит Кривой Рог
  • 05.08 17:50
  • 1
Итальянская компания разместила шеврон ЦПК на костюме для полета итальянца на SpaceShipTwo
  • 05.08 11:41
  • 2
"Алмаз-Антей" начал опытное производство многофункционального БПЛА
  • 05.08 03:27
  • 3
Новый БПЛА "Алмаз-Антея" поможет в спецоперации на Украине, заявил эксперт