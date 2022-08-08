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ЦАМТО

ВС Малайзии намерены приобрести БЛА класса MALE

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Источник изображения: armstrade.org

ЦАМТО, 5 августа. Ожидается, что Вооруженные силы Малайзии в 2025 году приобретут средневысотные БЛА большой продолжительности полета (класс MALE), применение которых планируется начать в 2026 году.

Как сообщает агентство Bernama, заместитель министра обороны Малайзии Датук Сери Икмал Хишам Абдул Азиз заявил, что Министерство обороны уже завершило все процедуры оценки в рамках тендера на покупку БЛА класса MALE для ВВС Малайзии.

Совет по закупкам Министерства обороны утвердил список участников торгов и представил его в Министерство финансов 7 июля. Окончательное решение будет известно в этом месяце. Что касается системы обслуживания, она будет организована после истечения гарантийного срока от производителя оригинального оборудования (OEM) на основе требований ВВС Малайзии.

Отвечая на вопросы в парламенте Малайзии, заместитель министра сообщил, что приобретение вооружений, включая средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), для этих беспилотных систем будет осуществляться на втором и третьем этапах закупки в рамках 13-го Малазийского плана (13MP) и 16-го Малазийского плана (16MP). Целью закупки БЛА является расширение возможностей сбора информации, наблюдения и разведки для получения разведданных в реальном времени.

Закупка БЛА для авиаразведки выполняется в соответствии с "Планом развития возможностей ВВС Малайзии до 2055 года" (CAP55), предусмотренном и в "Четырехмерном плане развития Вооруженных сил Малайзии" (4DMAF) и "Белой книге по обороне".

Предполагается, что БЛА класса MALE будут размещены на авиабазе "Лабуан" для ведения наблюдения в Южно-Китайском море и на восточном побережье штата Сабах.

Как сообщал ЦАМТО, командование Вооруженных сил Малайзии оценивает возможность закупки БЛА класса MALE уже в течение нескольких лет. Так, в ходе международной выставки Langkawi International Maritime and Aerospace (LIMA-2019) американская General Atomics Aeronautical Systems, Inc (GA-ASI) продемонстрировала ВС Малайзии БЛА MQ-9 "Рипер", турецкая Turkish Aerospace Industries (TAI) – БЛА "Анка", а китайская CATIC – "Винг Лунг 2".

Турецкое предложение считается экспертами предпочтительным вариантом для ВС Малайзии. TAI уже работает над расширением своего присутствия в Малайзии, открыв в ноябре 2021 года в стране инженерно-конструкторское бюро – первый подобный офис в Юго-Восточной Азии. В июле исполнительный директор TAI Темел Котил сообщил малазийским СМИ, что его компания заинтересована в развитии в Малайзии производств, связанных с самолетами, вертолетами и БЛА. Тем не менее, он добавил, что для того, чтобы компания начала производство в Малайзии, ей необходимо получить заказы в стране.

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Страны
Китай
Малайзия
США
Турция
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Компании
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Проекты
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