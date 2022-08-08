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Военное обозрение

Арестович об иранских БПЛА: «Они уже на Украине»

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Источник изображения: topwar.ru

Анонсированное Зеленским контрнаступление все никак не начинается, ВСУ несут потери, причем не только на Донбассе, но и на других участках фронта. В то же время советники главы офиса украинского президента пытаются выдать желаемое за действительное, придумывая различные причины для отступления украинской армии. Особенно на данном поприще старается Алексей Арестович, уже названный "рупором Киева".

Оказывается, причиной того, что украинское наступление никак не начнется, являются вовсе не значительные потери в личном составе, бронетехнике и т.д., а якобы переданные Ираном России ударные беспилотники, которые Россия "активно применяет" против ВСУ. Арестович их даже посчитал, заявив, что всего российское Минобороны получило от Тегерана 46 (сорок шесть) БПЛА, являющихся аналогами американских. Вот теперь эти дроны гоняют украинских военных, а ВСУ никак не могут перейти в наступление.

Вообще тема иранских беспилотников сейчас очень модная и ее не обсуждает только ленивый, особенно на Украине. Там этих "экспертов" и помимо Арестовича полно, уже заявлено, что иранские БПЛА якобы были обменяны на российские истребители Су-35, дроны Россия не будет включать в единую систему тактического звена, а будет использовать в качестве ударных и для наведения тактических ракет. Причем никаких доказательств никто не приводит, да и зачем они им, и так сойдет.

Накануне Арестович прокомментировал наступление союзных сил в районе Песок и Авдеевки на Донецком направлении, заявив, что никакого отступления украинских военных не было и это все "маневренная оборона", просто ВСУ "фронт выравнивали". По его словам, Донецкое направление вообще не основное, все будет решаться на Херсонском и Запорожском. Ну, это наверное, когда у России "иранские беспилотники" кончатся.

В общем вся ситуация такая – под давлением противника, а они создали локальное превосходство как обычно, наши войска маневрируют, отступают на более выгодные позиции. Это не отступление, это манёвренная оборона

- заявил он.

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Страны
Иран
Россия
США
Украина
Продукция
Су-35
Проекты
БПЛА
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