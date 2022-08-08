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ЦАМТО

МНО Польши намерено закупить учебные ракеты CATM-120C

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F-16 ВВС Польши
F-16 ВВС Польши.
Источник изображения: belvpo.com

ЦАМТО, 5 августа. Агентство вооружений Министерства национальной обороны Польши 3 августа объявило тендер на поставку 22 учебных ракет CATM-120C для применения при обучении летчиков самолетов F-16C/D.

Согласно опубликованному уведомлению, МНО Польши выделило на приобретение учебных ракет для ВВС 1,92 млн. злотых (410 тыс. долл.). Заказчик допускает поставку равноценных ракет.

Заинтересованные поставщики должны представить свои предложения к 19 сентября 2022 года.

Несмотря на закупку в формате тендера, наиболее логичным выбором для Агентства вооружений является американская компания Raytheon, которая является производителем CATM-120C. Поставки должны быть завершены к 30 сентября 2024 года.

CATM-120C (Captive Air Training Missile) – это учебная версия усовершенствованной управляемой ракеты средней дальности AIM-120C-5 AMRAAM класса "воздух-воздух". При весе около 155 кг и длине 1,12 м CATM обладает теми же физическими характеристиками, что и боевая ракета, и применяется для обучения экипажей в воздухе без отделения боеприпаса от носителя.

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Страны
Польша
США
Продукция
AMRAAM
F-16
Компании
Raytheon
Проекты
Военные учения
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