Поставка Киеву четырех македонских штурмовиков Су-25 не повлияет на СВО

ЦАМТО, 5 августа. Поставка Украине четырех штурмовиков Су-25 из состава ВВС Северной Македонии, которая ранее была анонсирована македонскими СМИ, никак не повлияет на ход боевых действий на Украине.

Об этом в интервью "РИА Новости", заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

"Это не более чем символический политический жест поддержки Украины. Четыре штурмовика – это ничтожно мало для того, чтобы внести какие-то существенные корректировки в ход боевых действий. Никакого существенного вклада они внести не могут по определению", – подчеркнул И.Коротченко.

По его словам, македонские Су-25 будут без труда уничтожены российской ПВО в случае их боевого применения на украинском театре военных действий.

"Эти самолеты ни на что повлиять не могут и будут, очевидно, после передачи и первого боевого применения сбиты российскими средствами войсковой ПВО", – отметил И.Коротченко.

Ранее новостной портал МКД сообщил, что власти Северной Македонии передают Украине четыре штурмовика Су-25, которые были куплены у Киева в 2001 году. Согласно информации СМИ, Скопье нуждался в них в ходе конфликта с албанскими сепаратистами из Армии национального освобождения. Самолеты не использовались с 2004 года и были подготовлены к продаже.